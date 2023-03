Landkreis vergibt 4000 Euro für interkulturelles Projekt

Rosengarten-Ehestorf. Achtung, jetzt wird gebrüllt: Der Landkreis Harburg vergibt seinen Kulturpreis, den „Blauen Löwen“, 2023 in der Sparte „Interkultureller Austausch“. Projekte und Organisationen im Landkreis Harburg sind aufgerufen, sich bis Mittwoch, 31. Mai, zu bewerben. Das Preisgeld beträgt 4000 Euro und wird von der Stiftung der Sparkasse Harburg-Buxtehude vergeben. Die Bewerbungsformulare gibt es bei Marie-Nathalie Schrötke unter Telefon 79 01 76 71, per E-Mail an schroetke@kiekeberg-museum.de sowie unter www.kulturlandkreis-harburg.de. Interessierte reichen ihre Bewerbung per E-Mail bei ihr oder zu den Öffnungszeiten im Freilichtmuseum am Kiekeberg ein: Am Kiekeberg 1 in 21224 Rosengarten-Ehestorf.

Kulturprojekte für geflüchtete Menschen können sich ab sofort bewerben

Voraussetzung für die Bewerbung ist eine länderübergreifende Zusammenarbeit im kulturellen Bereich der Bewerbenden. Bewerben können sich beispielsweise Kulturprojekte für geflüchtete Menschen, Vereine für Auslandspartnerschaften oder auch Städtepartnerschaften, wenn diese einen besonders starken kulturellen Ansatz haben. Außerdem wird eine deutliche Verbindung zum Landkreis Harburg vorausgesetzt. „Wir haben uns für das Thema ‚Interkultureller Austausch‘ entschieden, da Verständnis und gegenseitiges Zuhören wichtig, aber nicht immer selbstverständlich sind. Mit dem ‚Blauen Löwen‘ wollen wir ein Projekt oder eine Organisation auszeichnen, das oder die sich durch ihre kulturelle Arbeit dafür einsetzt“, begründet die Jury ihre Themenwahl.

Die Jury für den Kulturpreis „Blauer Löwe“ besteht aus lokalen Medien, dem Landkreis Harburg, der Sparkasse Harburg-Buxtehude und Kulturinstitutionen. Sie alle beurteilen die Bewerbungen und entscheiden über die Auszeichnung. Die feierliche Kulturpreisverleihung des „Blauen Löwen“ 2023 findet am Dienstag, dem 14. November, in der Empore Buchholz statt. Dabei präsentieren sich die Ausgezeichneten vor dem Publikum. Die Preisvergabe wird organisiert von der Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Harburg. Der Kulturpreis „Blauer Löwe“ wird seit 2005 jährlich in wechselnden Sparten ausgeschrieben.