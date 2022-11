In über 1000 Stunden haben 16 Helferinnen und Helfer des DRK-Ortsvereins Stelle diese Pullover, Schals, Handschuhe und Socken gestrickt.

16 Frauen aus Stelle haben in 1000 Stunden Dutzende Kleidungsstücke aus Wolle gestrickt – für den guten Zweck. Was treibt sie an?