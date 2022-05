Volker Strupat, Glückspfennig-Beauftragter von Airbus Operation in Stade (l.),überreicht symbolisch für alle Mitarbeitenden einen Check in Höhe von 10.000 Euro an Dr. Markus Krüger, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Elbe Klinikum Stade.