Corona-Impfungen mit Novavax in der Region Harburg starten

Im Landkreis Harburg geht es am 2. März los, auch in Lüneburg und Stade sind nun Termine buchbar. Zudem gibt es spezielle Impfaktionen

Harburg/Lüneburg/Buxtehude. Die Impfdosen sind eingetroffen: Am heutigen Mittwoch, 2. März, beginnen im Landkreis Harburg die Impfungen mit dem neuen Vakzin Novavax. Der Proteinimpfstoff stellt eine Alternative zu den mRNA-Impfstoffen Biontech und Moderna dar, die weiterhin angeboten werden. Novavax könnte diejenigen überzeugen, die bislang vor einer Impfung mit den bisherigen Impfstoffen zurückgeschreckt sind.

Novavax wird bei allen Terminen in den vier Impfstützpunkten des Landkreises Harburg also in Buchholz, Winsen, Neu Wulmstorf und Fleestedt angeboten. Die Impfwilligen können den Wunsch nach dem Proteinimpfstoff einfach vor Ort äußern. Der Proteinimpfstoff Novavax ist bislang für alle ab 18 Jahren zugelassen. Es dürfen sich aktuell ausschließlich Ungeimpfte dafür entscheiden. Eine Kreuzimpfung mit anderen Impfstoffen ist nicht möglich. Für die Grundimmunisierung sind zwei Impfungen mit einem Abstand von mindestens drei Wochen notwendig.

Alle Impfstützpunkte bieten auf Nachfrage Novavax an

Impftermine für die Impfstützpunkte der Johanniter in Buchholz und Neu Wulmstorf sowie für die Stützpunkte des DRK in Winsen und in Fleestedt können für die kommenden 14 Tage gebucht werden. Das geht unter www.landkreis-harburg.de/impfzentren. An den vier Impfstützpunkten sind aber – je nach Buchungsaufkommen – auch Spontantermine mit aktuell keiner oder nur wenigen Minuten Wartezeit möglich.

Im Landkreis Lüneburg starten die Corona-Impftermine mit Novavax am morgigen Donnerstag. Angeboten wird das neue Vakzin am Donnerstag und Freitag, 3. und 4. März, bei den Impfaktionen im Museum Lüneburg und im Corona-Impfzentrum Embsen. Zusätzlich gibt es am Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr Impfaktionen im Lüneburger Glockenhaus und im Museum Lüneburg.

Zunächst seien über das niedersächsische Sozialministerium relativ kleine Mengen von Novavax geliefert worden, teilte der Landkreis mit. Am Dienstag seien rund 1000 Dosen eingetroffen. „Etwa 230 Personen stehen bei uns auf der Warteliste des Landes Niedersachsen und erhalten in den nächsten Tagen ihre Termine“, erklärt Joschka Schiller, Koordinator der Mobilen Impfteams im Landkreis Lüneburg. Dabei haben Personen aus medizinischen, pflegerischen und heilpädagogischen Berufen Vorrang. Sie können sich auch jetzt noch auf die Warteliste des Landes setzen lassen unter 0800/998 86 65. Die übrigen Impfdosen werden ohne Termin verimpft.

Gemeinsam mit DRK organisiert Stade Sonderimpfungen

Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz organisiert der Landkreis Stade drei Sonderimpfungen mit Novavax. Los geht es am Sonntag, 6. März, zwischen 12 und 15 Uhr im Stader Kreishaus. Eine Terminbuchung ist nicht erforderlich. Am Montag, 7. März, wird Novavax von 10 bis 15 Uhr im Kulturforum in Buxtehude (Hafenbrücke 1) und am Dienstag, 8. März, von 10 bis 15 Uhr in der Harsefelder Eissporthalle (Eishallenweg) verimpft.

Wer sich bereits vorher mit Novavax impfen lassen möchte, hat ab dem morgigen Mittwoch Gelegenheit dazu. Die Mobilen Impfteams, die an 13 festen Standorten im Landkreis vor Ort sind, verimpfen neben den Biontech und Moderna nun auch Novavax. Die Terminbuchung dafür ist über das niedersächsische Impfportal erforderlich: www.impfportal-niedersachsen.de. Am Freitag, 4. März, ist ein Mobiles Impfteam auch von 9 bis 11 Uhr Uhr bei der Buxtehuder Tafel (Zum Fruchthof 6).