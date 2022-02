Der neue Luxus der Nachkriegszeit – jetzt wieder zu sehen

Winsen. 1949 findet in Winsen eine beeindruckende Gewerbeausstellung statt. 43 Aussteller aus dem ganzen Landkreis zeigen im Schützenhaus ihre Waren. Wobei von bloßem Zeigen nicht die Rede sein kann – sie glänzen vielmehr mit ihren Produkten, stapeln sie wagemutig auf, drapieren sie kunstvoll oder dekorieren sie. Der Zweite Weltkrieg war vorbei und man will zeigen, was wieder oder neu erhältlich ist: Radiogeräte, Kleidungsstücke, Seifen, Motorräder, Lebensmittel und Hochprozentiges. Im Museum im Marstall in Winsen eröffnete am gestrigen Sonntag eine Ausstellung, die die für damalige Verhältnisse prunkvolle Schau in Erinnerung ruft.

Mitte voriger Woche liefen noch die letzten Vorbereitungen. Direkt vor dem Fahrstuhl im ersten Stockwerk des Marstalls stapelten sich große sowie kleine Kartons und Kästchen. Museumsleiterin Ilona Johannsen ist gerade dabei, sie auszupacken. Das Telefon habe nicht aufgehört zu klingeln, sagt sie. Rund 100 Stücke gaben Winsenerinnen und Winsener an das Heimatmuseum, als Leihgaben oder sogar Schenkungen: „Wir haben uns auch gewundert, aber dann sehr gefreut, dass die Leute aus der Zeit noch so viel aufbewahrt haben.“

Spielzeug ist hier zu sehen, eine Puppe, ein Feuerzeug

Im ersten Bereich der Ausstellungsfläche ist auch ein alter Ledermantel über eine Vitrine gehängt, den Johannsen liebevoll hochnimmt: Er sei so gut erhalten, kaum zu glauben. Spielzeug ist hier zu sehen, eine Puppe, ein Feuerzeug, ein selbst gemachter Schmuckkasten – alle Gegenstände, die im Eingangsbereich zu sehen sind, wurden einmal auf die Flucht mitgenommen, die vom Osten in den Westen führte und in Winsen endete. Warum die Schau zur Gewerbeausstellung denn mit Objekten beginne, die von Flucht erzählen? Erst sie könnten das Ausmaß der Gewerbeausstellung von 1949 verständlich machen, sagt Johannsen.

Die Population im Landkreis hatte sich in der Nachkriegszeit verdoppelt. Einige der Waren, die auf der Messe zu bewundern waren, wurden explizit an die neuen Verhältnisse angepasst. Baumaterialien beispielsweise: Besonders günstige wurden präsentiert, mit denen schnell und einfach der Wohnungsbau vorangetrieben werden konnte.

Johannsen und Dorothea Lepper, Pressesprecherin des Museums im Marstall, haben die Ausstellung „Durchstarten nach dem Zweiten Weltkrieg“, die noch bis zum 2. Mai zu sehen ist, gemeinsam auf die Beine gestellt. Aufnahmen von dem Fotografen Bernd Kofler, der die Gewerbeausstellung dokumentierte, lieferten den roten Faden. „Uns war es auch wichtig, dass unsere Ausstellung in die gesamte Weltwirtschaftswunderzeit einzubetten ist“, betont Lepper.

Ausstellungsfläche gleicht einer kleinen Fundgrube

Was hier zu entdecken ist, deutet in der Tat nicht nur auf die damaligen Entwicklungen im Landkreis Harburg hin. Die Ausstellungsfläche gleicht einer kleinen Fundgrube, in der es sich vortrefflich stöbern lässt. Knallig-bunte Geldscheine vom amerikanischen Militär stechen in einer der Vitrinen hervor. Ab 1944 sei diese Währung in den Umlauf geraten, erklärt Johannsen. Eigentlich gehörten die Scheine den Soldaten, sie wurden mit ihnen bezahlt. Doch sie bezahlten natürlich auch mit dem Geld, lösten es gegen Waren ein. Es sei sogar inflationär benutzt worden, berichtet Johannsen. Die Amerikaner hatten den Sowjets ihre Druckplatten und -farben zur Verfügung gestellt. Als die Amerikaner ihre Währung 1946 aus dem Verkehr zogen, mussten sie 2,5 Milliarden Mark mehr bezahlen, als sie eingesetzt hatten, da ein großer Teil des Militärgeldes im Schwarzmarkt versickert war.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Von den 43 teilnehmenden Geschäften und Herstellern, die im Winsener Schützenhaus ausstellten, existieren heute noch acht. Möbel-Rulfs zum Beispiel oder der Elektromarkt Blödorn. Wobei auf der damaligen Messe alle drei Brüder Blödorn mit ihren drei Geschäften vertreten waren. Einer verkaufte Fahrräder, die anderen beiden vor allem Elektrogeräte, ein Letzterer Öfen. Eins der Geschäfte blieb bis heute erhalten, weil Nachfahren es weiterführten.

Insgesamt habe man zur damaligen Zeit anders eingekauft, erklärt Johannsen: Wenn man das gewünschte Stück nicht vorfand, ging man in den nächsten Laden. Deswegen hätten mehrere Geschäfte mit ähnlichem Sortiment nebeneinander existieren können. Die Schau in Winsen weist also auch auf Unterschiede zum Heute hin. Dank der großformatigen Fotografien von Bernd Kofler schwingt vor allem Freude mit, dass man wieder etwas hatte, Genuss erlaubt war und man Schönes präsentieren konnte.