Autofahrer aufgepasst: Hier wird 2022 gebaut

Der Landkreis Harburg will zahlreiche Straßen und Radwege sanieren. Was in den kommenden Monaten auf Autofahrer zukommt

Landkreis Harburg. Der Landkreis und das Land Niedersachsen investieren auch in diesem Jahr wieder kräftig in den Straßen- und Radwegebau. Deshalb müssen die Verkehrsteilnehmer ab Frühjahr mit Sperrungen und Umleitungen rechnen. Der Kreis plant unter anderem die Sanierung von Kreisstraßen sowie den Neu- und Ausbau von Straßen und Radwegen.

Insgesamt sind in diesem Jahr 8,6 Millionen Euro aus dem Kreishaushalt für den Straßenbau vorgesehen. 2023 beläuft sich das Baukostenvolumen auf rund acht Millionen Euro. Zusammen mit Fördermitteln werden rund 15 Millionen Euro für Radwege und Kreisstraßen investiert. „Das Bauprogramm umfasst sowohl Straßensanierungen als auch den Neu- und Ausbau von Straßen und Radwegen und enthält eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen“, sagt Susanne Dahm, Leiterin des Betriebs Kreisstraßen. „Dazu gehören Erneuerungen von Fahrbahndecken, Radwegneubauten, Straßenausbauten, aber auch der Austausch alter Fußgängerampeln, sichere Überquerungen, der Neubau einer Lärmschutzwand an der K 77 in Hittfeld und der Bau von Kreisverkehrsplätzen.“

Größtes Vorhaben ist das Projekt an der K 57 von Todtglüsingen nach Neddernhof

Größtes laufendes Vorhaben ist derzeit das Projekt an der Kreisstraße (K) 57 von Todtglüsingen nach Neddernhof. Dort werden im ersten Bauabschnitt drei Millionen Euro investiert. Zu den großen Baumaßnahmen in diesem Jahr gehört außerdem der Bau des Kreisverkehrsplatzes an der K 13/K 82 Hamburger Straße / Nordring, dessen Baukosten sich auf 1,475 Millionen Euro belaufen sowie der Umbau der Einmündung K10/79 Unner de Bult in Maschen zum Kreisverkehrsplatz. Kosten: 970.000 Euro. Alle drei Maßnahmen werden vom Land Niedersachsen gefördert.

Weitere Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sind für die K 10 Maschen, die DB-Brücke Königsmoor (K 23), die K 78 Luhdorf bis K 84, die K 25 Bullenhausen sowie die Kreuzung K 29/K 34/K 68 in Meckelfeld geplant. Für die Fahrbahnerneuerung der K 26 Leversen – Sottorf hat der Kreis 650.000 Euro bereitgestellt.

Zudem werden in den nächsten Monaten drei Baumaßnahmen beendet, die bereits im vergangenen Jahr begonnen wurden, darunter bis Ende März der Umbau der Kreuzung der Kreisstraße 11, 52 und 85 in Tötensen zum Kreisel.

75 Millionen Euro vom Land

Für das kommende Jahr ist unter anderem die zweite Bauphase der Ortsdurchfahrt Todtglüsingen geplant. Diese umfasst die Grunderneuerung und Verbreiterung der Fahrbahn, sowie den Neubau des Radwegs und der Entwässerungsanlagen. Die K 4 Eyendorf – Salzhausen wird eine neue Fahrbahndecke erhalten. Die Kreuzung K 54/K 12 bis Bendestorf wird zum Kreisel und die Ortsdurchfahrten Gödenstorf und Holm sollen ausgebaut werden.

Finanzielle Unterstützung für die Verbesserung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur kommt vom Land Niedersachsen. 75 Millionen Euro stellt das Land insgesamt für den Bau kommunaler Straßen und Radwege in Niedersachsen in diesem Jahr zur Verfügung. Zudem wird der Ausbau oder die Erneuerung der Radwege vom Land Niedersachsen mit einer Förderquote von 75 Prozent unterstützt.

Radwege überprüft und nach Priorität in die Liste aufgenommen

Der Landkreis Harburg hat in Abstimmung mit dem ADFC Radwege überprüft und nach Priorität in die Liste aufgenommen. So werden Radwege unter anderem an der Kreisstraße 34 in Glüsingen und an der K 73 zwischen Wesel und Schierhorn erneuert und optimiert. „Der bereits seit Jahren gewünschte Neubau des Radweges an der K 63 zwischen Oldendorf und Mienenbüttel als Lückenschluss kann ebenfalls in diesem Jahr umgesetzt werden, nachdem es dem Landkreis in langwierigen Verhandlungen gelungen ist, alle benötigten Grundstücke zu erwerben und damit die Voraussetzungen für die Bauarbeiten zu schaffen“, so Susanne Dahm. „Für das kommende Jahr stehen unter anderem Radwegeverbesserungen an der K 45 in Sprötze und auf der K 15 zwischen Wüsthofen und Heidenau auf dem Plan.“

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen größeren Umfangs im laufenden Jahr gehören die Sanierung des gemauerten Gewölbes der K 85, des „Napoleondurchlass“ für 60.000 Euro, die Sanierung der Winkelstützwand auf der K 1 in der Ortsdurchfahrt Stöckte, Hoopter Straße, Kosten 100.000 Euro, die Erneuerung des Fahrbahnübergangs auf der K 27 in der Ortsdurchfahrt Sahrendorf und der Brücke Schmale Aue (30 Meter, 55.000 Euro) sowie die Instandsetzung des Unterbaus der Canteleubrücke auf der K 28 in Buchholz für 380.000 Euro.

Rückblickend konnten der Betrieb Kreisstraßen in 2020/2021 insgesamt 24 bauliche Maßnahmen ausführen und beenden. Damit wurden während des letzten Doppelhaushalts 14,7 Kilometer Fahrbahnen und 14,2 Kilometer Radwege erneuert, drei unfallträchtige Kreuzungen zu Kreisverkehrsplätzen umgebaut sowie zwei Brücken und ein Durchlass saniert. Insgesamt betrugen die Kosten für die Baumaßnahmen knapp sieben Millionen Euro.