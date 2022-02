Das Sturmtief „Ylenia“ hat bis zum Donnerstagmittag im Landkreis Harburg zu mehreren Hundert Feuerwehreinsätzen geführt. Am späten Vormittag stürzte ein Baum auf ein Auto und ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Tostedt. Feuerwehrleute zersägten die Tanne. Am PKW entstand ein Totalschaden. Auch das Dach des Wohnhauses wurde beschädigt.