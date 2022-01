Fußgänger auf Bundesstraße von zwei Autos erfasst – tot

Der Mann hatte am Freitagabend versucht, im fließenden Verkehr über die Straße zu laufen. Der 65-Jährige starb noch am Unfallort.

Buchholz. Ein Fußgänger ist auf der Bundesstraße 3 zwischen Sprötze und Welle bei Buchholz von zwei Autos erfasst worden. Dabei wurde der 65-Jährige tödlich verletzt.

Der Mann war laut Polizeiangaben am Freitagabend zu Fuß auf der Straße unterwegs. Gegen 19 Uhr wollte er in Höhe des Waldheims Lohbergen die Bundesstraße überqueren. Dabei wurde er von einem 31-jährigen Mann, der mit seinem BMW in Richtung Welle unterwegs war, frontal erfasst.

Der Fußgänger wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Er kam auf der Gegenfahrspur zum Liegen. Eine 60-jährige Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und ihr VW überrollte den Fußgänger ebenfalls.

Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen durch Ersthelfer und alarmierte Rettungskräfte erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Autoinsassen erlitten einen Schock, blieben körperlich aber unverletzt.

Die Polizei und ein Gutachter sollen nun die Unfallursache sowie den genauen Ablauf klären. Für die Spurensicherung und Vermessung der Unfallstelle blieb die B3 für mehr als vier Stunden voll gesperrt. Am Unglücksort gilt Tempo 70.

