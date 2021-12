Polizei Harburg: Rentner in SUV fährt Kinder an – überhöhtes Tempo

Mit einem VW-SUV hat ein Rentner in Meckelfeld zwei Kinder angefahren und verletzt – die Hintergründe werden noch ermittelt.

Meckelfeld. Was für Schrecksekunden: In Meckelfeld im Landkreis Harburg ist es am Montagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Kinder angefahren und verletzt worden sind. Dabei wurden die beiden Mädchen, zehn und elf Jahre alt, laut Polizeiangaben von Dienstag glücklicherweise nur leicht verletzt. Es hätte aber auch anders enden können.

Die Kinder wollten gegen 18 Uhr den Zebrastreifen am Kreisverkehr Am Saal überqueren. Ein 85-Jähriger, der mit seinem VW Tiguan aus einer Tiefgarage kommend nach rechts in den Kreisel einfuhr, übersah nach eigenen Angaben die Mädchen.

Polizei in Harburg: Kinder konnten Krankenhaus wieder verlassen

Die Zehnjährige wurde seitlich vom SUV erfasst, die Elfjährige fiel frontal auf die Motorhaube und rutschte nach der Bremsung des Wagens auf die Fahrbahn. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Die Kinder kamen vorsorglich ins Krankenhaus, konnten es bereits am Abend aber wieder verlassen.

Ein Atemalkoholtest verlief bei dem 85-Jährigen negativ. Auch andere Beeinträchtigungen wurden nicht festgestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter 04105/62 00.