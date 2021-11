Jonny vom Dahl (25, Singer-Songwriter, früherer "The Voice"-Kandidat, Basketballspieler und gläubiger Christ) hat 2020 sein erstes Album "Sommerstadtgeflüster" (aufgenommen mit Peter Hoffmann) veröffentlicht und lebt in Lüneburg. Am Stint liegt auch seine "Lieblingskneipe", der er einen Song gewidmet hat.