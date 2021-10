Wolf Rosenzweig vor dem Neu Wulmstorfer Rathaus: 15 Jahre lang war er hier hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde, die in den vergangenen Jahren rasant gewachsen ist.

Nach 15 Jahren als Rathaus-Chef in Neu Wulmstorf geht Wolf Rosenzweig zum 1. November in den Ruhestand. So fällt seine Bilanz aus.