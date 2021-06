Am Montagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall zwischen Harmstorf und Helmstorf im Landkreis Harburg vier Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Dreirad-Fahrzeug eines Getränkelieferanten kippt in der Kurve um. VW-Kleinbus rast ungebremst in den Wagen, in dem ein Mann sitzt.