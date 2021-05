Die Anlegestelle Lühe an der Elbe ist ein beliebtes Ausflugsziel. Nur mit den Corona-Regeln nehmen es Besucher dort derzeit nicht so genau (Archivbild).

Besucher an der Elbe halten sich nicht an Abstandsregeln oder Maskengebot. In Stade muss die Polizei am Wochenende Party auflösen.