Kinder legen Steine auf ICE-Strecke: lebensgefährlicher Spaß

Hamburg/Winsen. Spielende Kinder haben sich am Mittwochnachmittag in akute Lebensgefahr gebracht, als sie Schottersteine auf die Gleise der ICE-Strecke Hamburg-Hannover legten. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten zwei Lokführer gemeldet, dass sie – auf unterschiedlichen Gleisen – Steine überfahren hätten, ein dritter meldete, dass ihm an der gleichen Stelle Kinder an der Strecke aufgefallen seien.

Die Beamten warnen nachdrücklich: Auf dem betreffenden Streckenabschnitt am Rand von Winsen seien Schnellzüge mit bis zu 200 km/h unterwegs: "Die Reaktionszeit zum Verlassen der Gleise beträgt beim Erkennen nahender Züge nur rund zwei Sekunden."

Kinder legen Schottersteine aus ICE-Strecke und fliehen

Als die alarmierten Beamten von Bundes- und Landespolizei eintrafen, waren die Kinder bereits nicht mehr vor Ort. Die Strecke habe für eine halbe Stunde vollständig gesperrt werden müssen, dadurch seien zwei Züge ausgefallen, rund ein Dutzend verspäteten sich.

Wer die Kinder gesehen hat oder andere Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Bundespolizei Bremen unter der Rufnummer 0421/16 299-777 in Verbindung zu setzen. Für Eltern hat die Bundespolizei einen Flyer zusammengestellt, der die Gefahren für Kinder im Bereich von Bahngleisen zusammenfasst.

( josi )