Stark von Corona gebeutelt 24 große Sportvereine in Niedersachsen schlagen Alarm

Die Erste Vorsitzende Renate Preuß (Todtglüsinger SV) sitzt auf einer Holzbank am vereinseigenen Baggersee. Die aktuellen Herausforderungen für ihren Verein sind groß.

In einem Offenen Brief an den Landessportbund fordern sie kraftvolle Unterstützung. Probleme nicht mit kleinen Vereinen vergleichbar.