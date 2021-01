Nach der Sprengung eines Geldautomaten ist der Vorraum einer Bankfiliale in Langenhagen bei Hannover völlig verwüstet. Im Jahr 2020 wurden in Niedersachsen 45 Angriffe auf Geldautomaten mit Gas- beziehungsweise Festsprengstoff registriert.

Selbst ohne Beute richten Sprengungen erheblichen Schaden an Gebäuden an. Allein 750.000 Euro waren es bei einer Tat in Leer