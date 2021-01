CDU im Landkreis Harburg laut Umfrage für Friedrich Merz

Kreis Harburg. Wenige Tage vor der Wahl des neuen Parteivorsitzenden der CDU am Sonnbend haben die Aussagen der drei CDU-Delegierten aus dem Kreis Harburg Julian Schlobohm irritiert. Während in einer Online-Umfrage aus dem November Friedrich Merz eindeutig als Sieger hervorging, hatte sich Wirtschaftsminister Bernd Althusmann für Armin Laschet ausgesprochen. Michael Grosse-Brömer, CDU-Bundestagsabgeordneter und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU, sieht Laschet in einer Favoritenrolle. Die Kreis-Vorsitzende, Britta Witte, hatte sich zu ihrer Präferenz nicht geäußert (Abendblatt berichtete).

Schlobohm, der sowohl der CDU als auch der Jungen Union angehört, stört, dass das Ergebnis der Umfrage zunächst nur im CDU-Newsletter veröffentlich wurde. "Wenn man sich zu so einer Umfrage entschließt, sollte man sie auch breit veröffentlichen. Nur so wird die Stimmung an der Basis deutlich und auch andere Kreisverbände können sich ein umfassendes Bild machen", sagte der 20-Jährige Hamburger Medizinstudent dem Abendblatt.

Zudem passen für ihn die Aussagen von Althusmann und in Teilen Grosse-Brömers nicht mit der Realität vor Ort zusammen. Diese Kritik hält er aufrecht, obwohl dem Salzhäuser, der im Ortsteil Luhmühlen zu Hause ist, durchaus bewusst ist, dass sich die Delegierten frei entscheiden können.

Lesen Sie auch:

Umfrage: 126 Stimmen für Friedrich Merz

Tatsächlich hatte die Kreis-CDU, zu der 1650 Mitglieder zählen, die nicht repräsentative Umfrage im November gestartet. Dabei wurden 1011 Mitglieder mit eigenen E-Mail-Adressen angeschrieben. Von ihnen meldeten sich 246 zurück. Ergebnis:126 Stimmen für Friedrich Merz, 73 für Norbert Röttgen und 47 für Laschet. "Es gab dann noch eine weitere, noch begrenztere Umfrage, bei der ebenfalls Merz vorn lag", sagt die Kreisvorsitzende Witte. "Solche Schwingungen nehme ich auf." Die Kritik des jungen Parteimitglied will sie aber dennoch so nicht stehen lassen.

So habe man mit den Ergebnissen keinen Entscheidungsdruck erzeugen wollen und zudem auf Anfrage die Zahlen bereitwillig freigegeben beziehungsweise bestätigt. "Bei der Entscheidung für einen Parteivorsitzenden muss man berücksichtigen, was man selbst denkt, was Mitglieder denken und das Ziel im Auge behalten, wie man Wahlen gewinnen kann", sagt Witte. Zudem gebe es unterschiedliche Interessen von CDU-Mitgliedern und CDU-Wählern. "Das müssen wir bei unserer Entscheidung berücksichtigen."

"Es wird keine Stimmung gegen Merz gemacht"

Die 1001 Delegierten wird bei ihrer Online-Abstimmung, die danach per Briefwahl bestätigt werden muss, nicht vorgegeben, wen sie wählen sollen. "Es wird keine Stimmung gegen Merz gemacht", heißt es aus der CDU in Berlin. "Wir treffen am Sonnabend eine Entscheidung zwischen drei Kandidaten, die allesamt gut geeignet sind, die CDU zu führen", hatte Grosse-Brömer dem Abendblatt gesagt. Dem schließt sich Minister Althusmann an: "Wir haben hier einen Wahlkampf zwischen drei herausragenden Kandidaten."

Der Kreisverband Harburg-Land habe sich dafür entschieden, kein Votum vorzugeben. Er habe "das Abstimmungsergebnis zur Kenntnis genommen", präferiere aber persönlich mit Laschet den Ministerpräsidenten des größten deutschen Bundeslandes, Nordrhein-Westfalen. Noch vor der Corona-Krise habe sich zudem das Präsidium der Landes-CDU im Februar für Laschet als Parteivorsitzenden ausgesprochen. "Ich bin da konsequent geblieben", so Althusmann. Er macht aber deutlich: "Ich akzeptiere jede andere Meinung."

Für den neuen Parteichef sieht Althusmann keinen Automatismus dann auch als Kanzlerkandidat anzutreten. Immerhin wäre aber eine Kandidatur des Vorsitzenden nicht ungewöhnlich. "Fünf Parteivorsitzende der CDU haben bisher als Kanzler das Land geführt.