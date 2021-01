Neues Angebot für Senioren: Plattdeutsch geht online

Wöchentliche Plattdeutsche Stunde soll die Sprache erhalten und Senioren zusammenführen. So können Sie daran teilnehmen.

Landkreis Harburg. Neues Angebot für Freunde der plattdeutschen Sprache: Gisela Klempke und Sven Dunker starten am 20. Januar eine wöchentliche Plattdeutsche Stunde. Sie läuft über eine Konferenzschaltung im Internet. Dazu bekommen die Teilnehmer nach der Anmeldung von Dunker einen JITSI-Link per E-Mail zugeschickt und können sich darüber in die Plattdeutsche Stunde zuschalten.

Gerade in der Corona-Zeit leidet das Plattdeutsche, denn gerade die Älteren, die des Plattdeutschen noch mächtig sind, können sich nicht treffen und schnacken. Gisela Klempke und Sven Dunker waren zufällig zusammengekommen und hatten sich darüber unterhalten, dass durch die Hygienemaßnahmen und die Distanzierung von den Freunden und Verwandten die Tage endlos lang werden können. „Vorher hatte ich noch meine Chorproben und habe mich mit Bekannten getroffen“, bedauert Gisela Klempke. Jetzt geht das nicht mehr.

"Wir wollen die Plattdeutsche Stunde jede Woche anbieten"

Mit der Plattdeutschen Stunde wollen Klempke und Dunker „zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.“ Zum einen eine Abwechslung in den Alltag älterer Menschen bringen und zum anderen etwas für den Erhalt der Sprache tun. „Wir wollen ein Angebot schaffen, in dem ein gepflegter Smalltalk auf platt gehalten werden kann“, so Dunker von der Reso-Fabrik. Zudem soll ausprobiert werden, ob sich mit dem Angebot Senioren ansprechen lassen.

Wer am 20. Januar von 11 bis 12 Uhr dabei sein will, kann sich bei der Reso-Fabrik e.V. bei Sven Dunker unter 04171/783 94 11 oder über s.dunker@reso-fabrik.de anmelden. Dunker: „Wir wollen die Plattdeutsche Stunde jede Woche anbieten und so einen festen Treffpunkt für Plattschnacker etablieren.“