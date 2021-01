Sebastian Merkel ist Winsen neuer Stadtarchivar

Winsen . Winsen hat einen neuen Stadtarchivar. Nach jahrzehntelanger ehrenamtlicher Betreuung gibt es seit 2019 eine Halbtagsstelle, so dass wichtige gesetzliche Aufgaben des Stadtarchivs wahrgenommen werden können. Die erste Archivarin, die Historikerin Kai Rump, war nach gut einem Jahr in Winsen auf eine Vollzeitstelle in Jork für das dortige Archiv und Museum gewechselt. Nachfolger ist seit Anfang Dezember Sebastian Merkel als neuer hauptamtlicher Archivar. Der Historiker hat in Hamburg sein Geschichtsstudium erfolgreich absolviert, arbeitete dann in einigen Museen und sammelte weitere Berufserfahrungen im Archivbereich. Zuletzt war Merkel im Kreisarchiv Stormarn tätig, bevor er von dort nach Winsen kam, wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilte.

Stadtarchive gelten als das jeweilige Gedächtnis einer Stadt. Die Bestände der Kreisstadt stammen mehrheitlich aus dem 19. und 20. Jahrhundert, vereinzelt reichen sie aber auch bis ins Mittelalter zurück. Die ältesten Aufbewahrungen stammen aus dem späten 14. Jahrhundert. Im Stadtarchiv werden Dokumente, die über die Geschichte der Stadt Auskunft geben, gesammelt, dauerhaft aufbewahrt und für die Öffentlichkeit bereitgestellt. Darunter befindet sich Schriftgut aus der Stadtverwaltung, von Handel und Gewerbe, den Religionsgemeinschaften sowie dem Finanz-, Schul-, Gesundheits- und Armenwesen.

Alle Bestände sollen schnell digitalisiert werden

Archivar Merkel hat sich vorgenommen, die Grundordnung des Archivs weiter voranzubringen und alle Archivalien zu erfassen und zu verzeichnen. Als langfristiges Ziel sollen die Bestände digitalisiert werden, um so den Erhalt zu sichern.

Das Archivwesen habe sich mit der Zeit gewandelt, erläutert Merkel. War es zu Beginn insbesondere amtliches Schriftgut, das aufbewahrt wurde, sei man längst dazu übergegangen, auch private Unterlagen wie Tagebücher, Briefwechsel und Vereinsunterlagen zu sammeln, die über die Stadtgeschichte Auskunft geben. Daher können Nachlässe von Privatpersonen, die in Winsen gelebt oder gewirkt haben, von Bedeutung sein. Auch Fotografien aus Zeiten, aus denen generell nur wenig Bildmaterial überliefert ist, seien von großem Wert. „Zeitlich sind den Materialen dabei keine Grenzen gesetzt“, so der Historiker. Die bereits angelegte Medien- und Fotografien-Sammlung soll daher erweitert werden.

Geschichtsträchtige Unterlagen und Erinnerungen sollen dem Stadtarchiv übergeben werden

Interessant für das Stadtarchiv seien ebenfalls Schriften über die Ortschaften, die heute zu Winsen gehören. „Viele Menschen werfen Erinnerungen, Fotografien oder Dokumente aus früheren Zeiten weg, weil sie sie für unwichtig halten. Dabei handelt es sich mitunter um bedeutsame Dokumente.“ Merkel bittet die Einwohner nun, dabei zu helfen, die Stadthistorie zu bewahren, indem geschichtsträchtige Unterlagen und Erinnerungen dem Stadtarchiv übergeben werden. So könne allen Bürgern die Vergangenheit der Stadt zugänglich werden.

Weil das Archiv über ein Personenregister mit Geburts-, Hochzeits- und Sterbedaten verfügt, das über die Aufbewahrungsfristen des Standesamtes hinausgeht, meldeten sich vor allem Familienforscher, um mehr über ihre Vorfahren zu erfahren.

Geöffnet ist das Archiv unter normalen Umständen montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlich dienstags von 14 bis 16 Uhr in Raum EG 01 im Rathaus. Aufgrund der Coronaeinschränkungen ist ein persönlicher Besuch derzeit nicht möglich. Während der genannten Sprechzeiten ist der Archivar aber telefonisch unter 04171/657-138 oder per E-Mail an archiv@stadt-winsen.de zu erreichen. Besitzer von Dokumenten, Fotos oder anderen historischen Belegen aus der Stadtgeschichte können sich so mit Sebastian Merkel in Verbindung setzen.