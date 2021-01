Sternsinger im Landkreis Harburg überbringen Segen per Zoom-Konferenz

Papiertüten mit Segensaufkleber, Kreide, Weihrauch und einem Dankbild landen in den Briefkästen. So können Sie spenden.

Winsen/Buchholz/Lüneburg. Die Sternsinger ziehen jedes Jahr Anfang Januar von Haus zu Haus, überbringen mit Kreide ihren Segen und sammeln Spenden. Die Kinder kommen in Gruppen, singen und besuchen verschiedene Haushalte – all dies macht die Tradition in Corona-Zeiten äußerst schwierig. Deshalb haben die Kirchengemeinden sich diesmal kontaktlose Lösungen überlegt. Die Sternsinger kommen auf digitalem Weg, platzieren ihren Segen im Briefkasten oder richten eine Haltestelle in der Kirche ein.

Sternsingertüten in Buchholz anstelle von Hausbesuchen

In der katholischen Kirchengemeinde St. Petrus in Buchholz hat das Vorbereitungsteam Sternsingertüten gepackt, die an den drei Kirchenorten ausliegen. „Wegen der Corona-Pandemie können die Kinder leider nicht wie sonst die Hausbesuche machen“, sagt Gemeindereferentin Wiltrud Hartmann. „Aber es gibt etwas für zu Hause.“

Die Tüten sind gefüllt mit einem Segensaufkleber, einem Stück Kreide, etwas Weihrauch, einem Dankbild und einer kleinen Andacht. Überweisungsträger für Spenden liegen in den Kirchen bereit. Zudem ist auf der Homepage der Pfarrei ein Video zum Fest der Heiligen Drei Könige zu sehen.

Sternsinger überbringen Segen per Zoom-Konferenz

In Lüneburg haben die Sternsinger der katholischen Kirche St. Marien einen Online-Live-Besuch vorbereitet. Am Sonnabend um 15 Uhr können alle angemeldeten Gemeindemitglieder per Zoom-Konferenz die Sternsinger treffen. Zuvor wird ihnen der Segensaufkleber in den Briefkasten gesteckt. Spenden sind ebenfalls kontaktlos über die Internetseite sternsinger.de möglich.

In den vergangenen Wochen hatten sich mehr als 130 Haushalte in unterschiedlichsten Varianten für die Sternsinger angemeldet. „Leider sind persönliche Besuche aufgrund der aktuellen Situation nun doch nicht möglich“, sagt Katja Reinke aus dem Vorbereitungsteam. „Die Sternsinger freuen sich aber schon darauf, zumindest digital an die Tür zu klopfen.“

Segen und Spendenaufruf im Briefkasten

In der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien in Winsen machen sich einige Sternsinger-Familien auf den Weg zu den angemeldeten Häusern. Dort sprechen sie das Gebet, schreiben den Segen an und hinterlassen eine Nachricht sowie den Spendenaufruf im Briefkasten. Diesmal sei dennoch vieles anders als in früheren Jahren, sagt Diakonin Tanja Homberg.

„Kein Klingeln, kein persönlicher Kontakt, keine festen Uhrzeiten, wann die Sternsinger erscheinen, keine verkleideten Kindergruppen, keine Sternsinger-Gottesdienste, das ist in diesem Jahr leider alles nicht möglich.“

Sternsinger: Solidaritätsaktion 1959 gestartet

„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ heißt das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist sie die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Rund 1,19 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 75.600 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt.

Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Vielerorts beteiligen sich auch evangelische Kinder oder die Aktion wird von der katholischen und der evangelischen Gemeinde gemeinsam organisiert.