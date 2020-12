Winsen. Der Weihnachtsgottesdienst in der ARD kommt in diesem Jahr an Heiligabend aus der St.-Marien-Kirche in Winsen. Der NDR wird von 16.15 Uhr an live übertragen. Schon jetzt bewirbt Pastorin Ulrike Koehn den Gottesdienst, eine Premiere für die Kreisstadt, augenzwinkernd mit Musik und animierten Zeichnungen in einem Video. Es ist auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde unter https://youtu.be/CGyPOFRzO1U zu sehen ist.

Die Kontakte zum NDR, der in diesem Jahr unter den Sendern der ARD für den Weihnachtsgottesdienst verantwortlich ist, reichen für die Übertragung bereits mehr als ein Jahr zurück. „Der NDR hat uns gefragt, ob dies in der St. Marienkirche möglich ist“, sagte Superintendent Christian Berndt dem Abendblatt. Nicht nur der Superintendent, sondern auch die Kirchengemeinde konnte sich das gut vorstellen.

Weihnachtsgottesdienst Winsen

Berndt ist beim NDR ohnehin kein Unbekannter. Seit 20 Jahren ist er Autor von Morgenandachten auf NDR1. „Am Anfang stand ein Workshop mit Pastor Jan Dieckmann, der für uns Vikare einen Workshop am Predigerseminar Celle geleitet hat“, erinnert sich der Superintendent des Kirchenkreises Winsen. Dieckmann ist heute Hörfunk- und Fernsehbeauftragter der norddeutschen evangelischen Kirchen beim NDR. „Die St.-Marien-Kirche ist gut darzustellen.

„Wir füllen für viele eine Lücke“

Es gibt vor Ort eine aktive Flüchtlingsarbeit und eine gut aufgestellte Kirchenmusik“, sagt Dieckmann. Er freut sich schon jetzt auf die Übertragung. „Wir machen das live, um mit dem Menschen am Bildschirm verbunden zu sein. Wir füllen schließlich für viele eine Lücke, die sonst in den Gottesdiensten wären.“

Die Predigt hält am Heiligen Abend Superintendent Berndt. Dabei wird es darum gehen, mit welchen Hoffnungen die Menschen in diesem besonderen, durch Corona geprägten, Jahr zur Krippe kommen. Drei Ehrenamtliche aus drei Generationen, Wolfgang Kresse, Christine Arndt und Amelie Meyer, stellen die Weisen dar, die sich auf den Weg zum Stall machen. Die Gebete übernimmt Pastorin Koehn, die Musikalische Leitung liegt bei Kantor Reinhard Gräler. Dazu kommen Musiker und vier Chorsänger aus dem NDR-Chor. In den Gottesdienst sollen ausgewählte Wünsche von Menschen aus ganz Deutschland aufgenommen werden. Besucher können jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nicht teilnehmen.

„ard-fern-seeehn – sechzehn-uhr-fünf-zeeehn!“

Für die Ankündigung hatten Pastorin Koehn und ihr Ehemann auf eine Arbeit eines Bibliothekars aus Nord Carolina (USA) zurückgegriffen. Mit seinem Video, das auf die Ausleihbedingungen in der Universität in Corona-Zeiten hinweist, erzielte er in den sozialen Medien einen Riesenerfolg. Sein gemeinsam mit seiner Tochter erstelltes Video stellte Jamie Keesecker dann bereitwillig für nicht kommerzielle Zwecke bereit.

So kam die Vorlage ins Pfarrhaus nach Winsen. Die Pastorin und ihr Mann verbrachten mehrere freie Abende damit, dem Anstoß des US-Amerikaners zu folgen. Es entstanden Zeichnungen des Kirchturms und des Altars sowie schmückendes Beiwerk als grafische Grundlage. Die Instrumentalteile der Vorlage wurden neu zusammengestellt und mit einem eigenen Text versehen.

Die Ankündigung für den Heiligen Abend ist deutlich: „ard-fern-seeehn – sechzehn-uhr-fünf-zeeehn!“ Wer sich pünktlich vor den Fernseher setzt, kann vom Sofa aus direkt in die Kirche sehen.