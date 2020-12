Landkreis Harburg. Der Landkreis Harburg geht bei der Vermittlung von Gleichstellungsthemen neue Wege. Um junge Frauen und Männer noch gezielter zu erreichen, präsentiert die Kreis- Gleichstellungsbeauftragte Andrea Schrag seit kurzem Themen wie die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf oder gerechte Chancen für alle Geschlechter auch via Instagram . Über das kostenlose soziale Netzwerk können die Mitglieder Bilder und Videos hochladen, die sie entweder der ganzen Welt, nur ihren ausgewählten Followern oder lediglich einigen Freunden zeigen können. „Wir erarbeiten aktuell ein digitales Konzept, mit dem wir versuchen, noch besser an junge Menschen heranzukommen und für die Gleichstellung der Geschlechter zu sensibilisieren“, sagt Andrea Schrag. „Wir müssen neue Wege gehen und uns stärker digital aufstellen, um für Frauen erreichbar zu sein. Die Beiträge via Instagram sollen unser Informationsangebot erweitern.“

Kampagne gegen Gewalt an Frauen

Das erste große Projekt, an dem die Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Harburg aktuell auf Instagram Interessierte und Betroffene teilnehmen lässt, ist die 16-Tage-Kampagne „Gegen Gewalt an Frauen“, die noch bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember läuft. Die Kampagne will auf eine gesellschaftliche Misere aufmerksam machen, die weiter verbreitet ist, als die meisten es sich vorstellen können. Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal im Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen, jede vierte Frau wird Opfer körperlicher Gewalt durch ihren Partner. 2018 wurde nach Angaben des Bundesfamilienministeriums jede Stunde in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner schwer verletzt.

Kampagnenbus mit Slogans ist unterwegs

Ursprünglich waren im Rahmen der Aktion des Landkreises Harburg zahlreiche Veranstaltungen vorgesehen. Doch die Corona-Pandemie machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. „Leider können die Indoor-Präsenzveranstaltungen angesichts der Corona-Pandemie und steigender Infektionszahlen nicht stattfinden“, sagt Andrea Schrag. Um dennoch möglichst viele Menschen zu erreichen, wurden die digitalen Angebote ausgebaut. Auf Instagram gibt es Fotos zu sehen, die das Hissen der Fahnen mit dem Slogan „Wir sagen Nein zu Gewalt gegen Frauen“ vor den Rathäusern der Gemeinden zeigen. Auch der Kampagnenbus des Landkreises, der dieser Tage an zahlreichen prominenten Plätzen in der Region zur Aufklärung unterwegs ist, ist zu sehen. Der Bus, der rundherum mit den wichtigsten Telefonnummern von Hilfs- und Beratungsstellen für gewaltbetroffene Mädchen und Frauen bedruckt ist, ist eine der wenigen Möglichkeiten, die Öffentlichkeit auch unter Corona-Bedingungen für die Thematik zu sensibilisieren. Hinter der Busaktion mit dem Motto „Du bist nicht allein“ steht der Arbeitskreis der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Harburg. Der Bus wird bis Ende 2021 im gesamten Kreisgebiet zu sehen sein. „Wir wollen damit von Gewalt betroffene Frauen ermutigen, das Hilfetelefon zu nutzen oder sich an die Einrichtungen im Landkreis zu wenden“, so Andrea Schrag.

Die Gleichstellungsbeauftragte ist davon überzeugt, dass es wichtiger denn je ist, die Menschen auch zuhause zu erreichen – und das gehe am besten auf digitalem Wege. „Die Corona-Pandemie hat uns die vergangenen Monate viel abverlangt“, sagt sie. „Berufstätige Eltern standen enorm unter Druck – viele konnten den Spagat zwischen Betreuen, Beschulen und Arbeiten gerade noch leisten. Alles musste plötzlich neu organisiert und bewältigt werden – und das unter der Bedingung einer zuvor nie gekannten Unsicherheit.“ Für viele hieße das aber auch, mit einem gewalttätigen Partner oder Familienmitglied eingesperrt zu sein. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens hätten dazu geführt, dass Frauen nicht mehr Schutz bei Freunden suchen oder Hilfsangebote in Anspruch nehmen konnten.

Jede vierte Frau hat schon häusliche Gewalt erlebt

Die Opferschutzorganisation „Weißer Ring“, die Teil des Netzwerks ist, geht davon aus, dass sich die Zahl der von Gewalt betroffenen Frauen in den vergangenen Monaten weiter erhöht hat. „Wir glauben, dass durch Corona die Dunkelziffer extrem gestiegen ist“, sagt Vera Theelen vom Kreisverband Harburg. „Jede vierte Frau hat in ihrem Leben schon mal häusliche Gewalt erlebt. Aber das Dunkelfeld ist um einiges höher, da viele Betroffene aus Angst oder vor Scham lieber schweigen, anstatt sich gegen ihre Peiniger zu wehren, die meist im direkten Umfeld zu finden sind.“ Für die betroffenen Frauen sei es oft schwer, Hilfe zu holen und sich aus der Gewaltbeziehung zu lösen. Die Situation unter den Corona-Einschränkungen mache es noch schwieriger. „Frauen sind zu Hause ständig unter Beobachtung“, so Theelen. „Sie können nicht einmal mehr unbeobachtet telefonieren.“

Dunkelziffer durch Corona vergrößert

Auch die Polizei schätzt, dass die Dunkelziffer betroffener Frauen in den vergangenen Monaten größer geworden ist. „Viele Frauen haben derzeit nicht die Möglichkeit, sich aus der Familie und der damit verbundenen bedrohenden Situation herauszuschleichen“, sagt Polizeiinspektor Carsten Bünger, zuständig für die Kriminalprävention im Landkreis. „Wir haben jeden Tag mindestens einen Fall häuslicher Gewalt, der bei der Polizei bekannt wird. Steigende Zahlen können wir aktuell zwar nicht bestätigen. Aber das Dunkelfeld ist erheblich.“

Stress und räumliche Enge fördern Gewalt

Die Zahlen zeigen deutlich, wie wichtig es ist, Frauen und Männer zu motivieren, gegen Unrecht und Unterdrückung einzutreten. Mehr als 100.000 Fälle an häuslicher Gewalt kommen pro Jahr zur Anzeige. Bundesweit waren es im vergangenen Jahr 141.792 Opfer von Partnerschaftsgewalt. Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Partnerin zu töten. An jedem dritten Tag gelingt es. Bundeskriminalamtschef Holger Münch geht davon aus, dass die Corona-Krise das Gewaltproblem noch einmal verschärft haben dürfte. Man wisse, dass Stressfaktoren Gewalt fördern, so Mönch. Die gebe es durch die räumliche Enge zuhause in jedem Fall.