Stelle. Nachhaltiges Energiesparen und Klimaschutz lohnen sich – und werden belohnt: Darum heißt es auch gerade in Zeiten der Coronapandemie: Die „Goldene Glühbirne“ für die am besten bewerteten „Dreh-Ab!“-Energiesparmaßnahmen geht an die Oberschule am Buchwedel aus Stelle Auch wenn die „Dreh-Ab!“-Auszeichnungsveranstaltung im Frühjahr und die nachträglich geplante Prämierung im kleinen Kreis pandemiebedingt ausfallen musste, konnten sich die die Energieteams, bestehend aus Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Hausmeistern von 18 Schulen, über ein Preisgeld von insgesamt 24.500 Euro für ihre Klimaschutz-Aktivitäten und die „Dreh-Ab!“-Rezertifizierung der Kreisverwaltung freuen.

Der erste Platz für die am besten bewerteten Energiesparmaßnahmen ging bereits zum zweiten Mal in Folge an die Oberschule am Buchwedel aus Stelle. Sie sicherte sich damit den begehrten „Dreh-Ab!“-Wanderpokal „Goldene Glühbirne“ und ein Preisgeld von 1500 Euro. Die Johann-Peter-Eckermann-Realschule Winsen und die Oberschule Hanstedt auf den Plätzen zwei und drei komplettieren das diesjährige „Dreh-Ab!“-Energiespartreppchen.

Jede Klasse hat einen eigenen Energiemanager

„Unsere Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich das ganze Jahr über im Unterricht – über außerschulische Aktivitäten aber auch ganz praktisch – mit den Themen Klimaschutz und Energiesparen“, berichtet Schulleiterin Erika Weusthof. „Jede Klasse hat einen eigenen Energiemanager, der etwa auf richtiges und energiesparendes Lüften achtet“, ergänzt die Projektkoordinatorin Irena Ferri.

Höhepunkt der „Dreh-Ab!“-Aktivitäten an der Oberschule waren zwei Projekttage rund um den Klimaschutz und Ressourceneinsparung: Dabei baute der fünfte Jahrgang Windkraftgeneratoren, die Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen lernten in der Wassermühle Karoxbostel, wie es geht, ganz ohne Strom zu kochen. Die Achtklässler aus Stelle arbeiteten zum Thema Fair Trade und die Neuntklässler bauten gar ein Haus der Zukunft: Sie upcycelten alte Möbel und gestalteten ihren Pausenraum neu. „,Dreh-Ab!’ ist eine Bereicherung für uns und hilft dabei, Klimaschutz und Energiesparen in den Köpfen zu verankern. Unsere Schulgemeinschaft wird ihre Bemühungen weiter erhöhen, um noch mehr Energie zu sparen“, hält Irena Ferri fest. 2019 hatte die Oberschule im Vergleich zu den Jahren 2016 bis 2018 knapp fünf Prozent weniger Strom und 19 Prozent weniger Wärme verbraucht.

Workshops motivierten die Energieteams zusätzlich

Kreisrat Josef Nießen gratuliert der Oberschule Am Buchwedel für das erfolgreiche Engagement: „Es ist sehr beeindruckend, dass es der Oberschule gelungen ist, ihren Titel als Kreis-Energiesparmeister erfolgreich zu verteidigen!“ Voll des Lobes war der Kreisrat aber auch für das Engagement aller Schulen: „Besonders erfreulich ist es, dass alle „Dreh ab!“-Schulen insgesamt ihre Wärmeverbräuche um 3,7 Prozent senken und die Stromverbräuche im Jahr 2019 gegenüber dem Jahresdurchschnitt von 2016 bis 2018 stabil halten konnten“, betont Josef Nießen.

„Die Projekte zeigen, wie viele Möglichkeiten es zum Energiesparen und Klimaschutz gibt.“ Ein positiver Nebeneffekt sei, dass alle damit motiviert werden, auch zu Hause Energie einzusparen. Unterstützung erhielten die Energieteams durch das SCHUBZ Umweltbildungszentrum aus Lüneburg. Stefanie Diekmann und Zita Tadj motivierten die Energieteams einmal mehr mit Workshops und standen mit Rat und Tat zur Seite.

„Ein großer Erfolg des Energiesparprojektes ist es, dass einige Schulen seit sieben Jahren engagiert Energie sparen und es ihnen trotz des erhöhten Bedarfs an energieintensiver Technik im Unterricht immer noch gelingt, den Stromverbrauch stabil zu halten oder gar zu reduzieren“, so Christian Ters von der Stabsstelle Klimaschutz des Landkreises Harburg.