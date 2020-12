Meckelfeld/Emmelndorf/Hittfeld. Wo und in welchem Umfang kann Seevetal in den kommenden Jahren noch wachsen? Mit drei Projekten, die den Bau von zusätzlichen Mehr- und Einfamilienhäusern in Meckelfeld, Hittfeld und Emmelndorf vorsehen, befassen sich die Mitglieder des Planungsausschusses in ihrer heutigen Sitzung.

Alte Mehrfamilienhäuser sollen Neubauten wichen

Bereits weit vorangeschritten sind die Pläne für den Ersatz der bestehenden Mehrfamilienhäuser am Appenstedter Weg in Meckelfeld. Die Wohnungsbaugenossenschaft Süderelbe will die fünf alten Häuser mit jeweils vier Wohnungen abreißen. In zwei Schritten sollen sie durch vier Mehrfamilienhäuser mit zusammen 38 Wohnungen ersetzt werden.

Diese sollen weiterhin zu einer vergleichsweise moderaten Miete angeboten werden. Es handelt sich jedoch nicht um öffentlich geförderte Wohnungen. Bei der Vorstellung des Projekts im vergangenen Jahr stellte Gerd Höft, Vorstandsmitglied der Genossenschaft, eine Miete von 9,50 Euro pro Quadratmeter in Aussicht. Dies sei aber noch abhängig von den Baukosten.

Am Appenstedter Weg sollen drei Geschosse erlaubt sein

Eine Sanierung der zweigeschossigen Altbauten, die aus dem Jahr 1957 stammen und nicht die heutigen energetischen Standards erfüllen, wäre der Genossenschaft zufolge nicht wirtschaftlich. Insbesondere ein barrierefreier Umbau der 50-Quadratmeter-Wohnungen ist nicht möglich. In den Neubauten sollen deutlich größere Wohnungen entstehen. Auf dem 4900 Quadratmeter großen Gelände müssen zudem zusätzliche Parkplätze geschaffen werden.

Der erste Bauabschnitt könnte schon im kommenden Jahr beginnen, für den zweiten Abschnitt an den Straßen Heidekamp und Große Heide gibt es noch keinen Zeitplan. Der derzeit gültige Bebauungsplan lässt die geplante Bebauung mit zwei bis drei Vollgeschossen allerdings nicht zu. Deshalb muss er geändert werden, bevor das Unternehmen mit dem Neubau beginnen kann.

Am Appenstedter Weg sollen künftig drei Stockwerke bis zu einer Gesamthöhe von 14 Metern erlaubt sein, im östlichen Teil des Geländes nur zwei Geschosse auf einer Höhe von maximal elf Metern. So soll der Übergang zu den angrenzenden Wohnhäusern angemessen gestaltet werden. Festgelegt werden soll zudem, dass die beiden Hainbuchen sowie eine Birke auf dem Gelände erhalten bleiben. Diese großkronigen Bäume sind laut Verwaltung ortsbildprägend.

Keine Terrassen – Balkone werden verglast

Während der öffentlichen Auslegung der Pläne gab es vor allem Rückmeldungen zu einem möglichen Lärmproblem. Eine schalltechnische Untersuchung ergab, dass die Lärmbelastung durch den Verkehr, unter anderem durch die Autobahn, in dem Gebiet so hoch sei, dass zusätzliche Schallschutzmaßnahmen notwendig seien. Auf Terrassen sollte daher verzichtet werden, mögliche Balkone sollten zum Beispiel verglast werden. Gesundheitsgefährdend sei die voraussichtliche Lärmbelastung allerdings nicht.

Ähnlich stellt sich die Lage in Hittfeld dar. Auch dort ist eine Änderung des Bebauungsplan notwendig, um den Bau von Wohnungen auf dem ehemaligen Gelände der Polizei zu ermöglichen. Bisher ist auf dem gemeindeeigenen Areal an der Straße Vogelsang nur eine eingeschossige Bebauung zugelassen.

Für die Einleitung eines entsprechenden Bauleitplanverfahrens hatte der Verwaltungsausschuss bereits im November 2019 grünes Licht gegeben. Es läuft gleichzeitig mit dem Vergabeverfahren des Geländes. Dies soll verkauft werden, die Gemeinde rechnet – auch angesichts der erwarteten Steuereinbrüche durch die Corona-Pandemie – bereits fest mit einem entsprechenden Erlös. Sobald feststeht, wer das Grundstück kaufen und bebauen wird, soll ein städtebaulicher Vertrag aufgesetzt werden, der regelt, dass sich die Käufer an ihre bei der Bewerbung abgegebenen Entwürfe halten müssen.

Auf dem alten Polizeigelände sind Ferienwohnungen verboten

Einige Vorgaben sind bereits im Entwurf für den geänderten Bebauungsplan vorgesehen. So ist eine Nutzung als Ferienwohnung sowie die Vermietung von Zimmern an ständig wechselnde Gäste unzulässig. Dies gilt auch für die Anlage von sogenannten Schottergärten, um unnötige Versiegelung zu vermeiden. Der Bau einer Tiefgarage ist möglich. Im nächsten Schritt soll der Entwurf öffentlich ausgelegt werden.

Dasselbe ist für den Entwurf des Bebauungsplans für das Gebiet „Feldkamp“ in Emmelndorf sowie den geänderten Flächennutzungsplan vorgesehen. Auf dem Gelände zwischen Feldkamp und Kolkweg, das in Privatbesitz ist, wurde bereits ein Regenwasserrückhaltebecken gebaut. Damit ist die Voraussetzung für eine Entwicklung geschaffen. Politisch hatte der Rat schon 2014 entschieden, dort Wohnungsbau zu ermöglichen. Für die Erschließung der bisher unbebauten Fläche soll der Eigentümer aufkommen.

30 neue Grundstücke für Einfamilienhäuser in Emmelndorf

Das Bebauungskonzept sieht vor, dass entlang von Stichstraßen etwa 30 Grundstücke für Einfamilienhäuser entstehen können. Am südwestlichen Rand des Gebiets sind zudem öffentliche Stellplätze vorgesehen. Das Interesse an den künftigen Grundstücken sei groß, so Jakob Fast, zuständig für die Bauleitplanung bei der Gemeinde. „Seitdem das Verfahren auf der Website der Gemeinde veröffentlicht wurde, gehen monatlich mehrere Grundstücksanfragen ein.“

Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen allerdings auch zahlreiche Stellungnahmen ein, insbesondere die Deponie am Steineck sorgte für Bedenken. Eine von der Gemeinde in Auftrag gegebene Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass wegen der CO 2 -Konzentration im nordwestlichen Teil des Areals der Bau von Kellern ausgeschlossen ist.

Außerdem haben Archäologen in dem Gebiet Spuren aus der Eisenzeit gefunden. Vor einem möglichen Baubeginn muss daher eine archäologische Hauptuntersuchung erfolgen. Der Planungsausschuss tagt heute, 17 Uhr, in der Burg Seevetal, Am Göhlenbach 11 in Hittfeld.