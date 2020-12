Hittfeld. Normalerweise tutet und flötet, klimpert und trommelt es in den Tagen vor Advent und Weihnachten aus allen Musikräumen am Gymnasium Hittfeld . Die Bühne im Großen Forum wird weihnachtlich geschmückt und die Halle festlich ausgeleuchtet. Doch in diesem Jahr ist es die Stille, die durch durch die Flure tönt. Aufgrund der geltenden Corona-Regeln durfte lange Zeit gar nicht und jetzt nur mit großem Abstand gemeinsam musiziert werden. Zusammen mit der Bläserklasse, der Schulband oder dem großen Chor auf der Bühne zu stehen, ist verboten. Das jährliche Weihnachts-Benefizkonzert musste abgesagt werden.

Meike Böge, Fachgruppenleitung Musik am Gymnasium Hittfeld, hatte die Idee für den Benefiz-Konzertkalender der Musikschüler.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

Doch eine Adventszeit ohne ein gemeinsames schulisches Musikprojekt und eine Vorweihnachtszeit ohne Wohltätigkeitsveranstaltung wollte Musik-Chefin Meike Böge nicht einfach so hinnehmen. Also hat sich die Fachgruppenleiterin vom Gymnasium Hittfeld eine Alternative einfallen lassen, bei der alle - sowohl Schüler, Eltern als auch Bedürftige -, auf ihre Kosten kommen sollen. Gemeinsam mit ihren Schülern hat die Fachgruppenleiterin einen Benefiz-Konzertkalender für den Advent erstellt. Der virtuelle Adventskalender kann online über die Schulhomepage abgerufen werden. Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein weihnachtliches Musikerlebnis. Wem’s gefällt, der kann sich mit einer Spende erkenntlich zeigen.

Drei Musiker aus der Region werden am Ende der Aktion überrascht

„Die Bühne fehlt - nicht nur für Künstler, sondern auch für die Musiker und Musikerinnen des Gymnasiums Hittfeld“, sagt Meike Böge. „Konzerte und Aufführungen? Coronabedingt abgesagt. Singen in Räumlichkeiten? Coronabedingt verboten. Spielen von Blasinstrumenten? Coronabedingt verboten. Chorarbeit? Bandarbeit mit Bläsern? Musical AG? – coronabedingt verboten. Das musikalische Miteinander fehlt, ebenso wie das Ziel, auf das man hin übt.“ Es seien wichtige Highlights des schulischen Lebens, die die Schüler entbehren. Keine Bühne, kein Applaus. Hinzu komme, dass ein weiterer, wichtiger sozialer Eckpfeiler des Schullebens, nämlich Benefiz-Veranstaltungen wie der Weihnachtsbasar und das Benefiz-Konzert ausfielen. „Die wichtige Erfahrung, dass Schüler sich für Menschen engagieren, denen es nicht so gut geht wie ihnen, fehlt in diesem Jahr“, so Böge.

Die angehenden Abiturientinnen Aliana Kaiser, Berit Fohrmann und Amelie Hagemann (v.l.) haben gemeinsam den Weihnachtssong Mary's Boy Child für den Kalender aufgenommen.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

Um diesen Mangel nicht einfach klang- und tatenlos hinzunehmen, sondern ihm kreativ zu begegnen, haben die engagierte Musiklehrerin und ihr Team den musikalischen Benefiz-Konzertkalender entwickelt. „Hinter jedem Türchen haben Schüler verschiedener Jahrgangsstufen ihr Bestes gegeben und ihre musikalischen Beiträge mit viel Mühe aufgenommen“, sagt Meike Böge. „So hört man die jungen Musiker in diesem Jahr nicht auf der Bühne, sondern 24 Tage lang digital auf unserer Homepage.“

Verbunden mit dem Adventskalender ist ein Spendenaufruf zugunsten der von den Corona-Maßnahmen besonders hart betroffenen Musikbranche. Drei Musiker aus der Region sollen am Ende der Aktion mit der Spende überrascht werden. Um zu begreifen, wie schwierig die Lage, sowohl finanziell als auch psychisch für die Betroffenen ist, haben die Schüler im Vorwege mit dem Hamburger Musiker Stefan Gwildis gesprochen. Gwildis steht seit Jahrzehnten erfolgreich auf der Bühne, ist gut vernetzt und weiß, wie schlecht es aktuell um die Branche steht. „Ich habe euch meinen Terminkalender mitgebracht“, sagt er im Gespräch mit den Schülern des Abiturjahrgangs Musik. „Januar, Februar, März sind voll mit Terminen. Da war alles noch gut“, sagt er. Aber ab April kommen nur noch Striche. Im Oktober war ich pleite, habe bei der Bank einen Kredit aufnehmen müssen.“

Viele Künstler bekommen inzwischen Hartz IV

Die Lage sei katastrophal für Musiker, so Gwildis. Viele Kollegen bekämen inzwischen Hartz IV, müssen ihre Wohnungen aufgeben und sich etwas günstigeres suchen. „Wenn es überhaupt einen Gewinn aus dieser Zeit geben kann, dann den, dass die Menschen begreifen, wie wichtig Kultur ist, auch als Wirtschaftsfaktor“, sagt der Musiker. „Kultur ist mehr als Gesang, Musik und Schauspiel. Sie ist ein echter Wirtschaftszweig, von dem viele profitieren: Hotels, Gastronomie, Taxen, die Bahn. Alles ist miteinander verzahnt.“

Problematisch für die Branche sei nicht nur die finanzielle Situation, die sich durch die Einschränkungen ergeben habe, sondern auch die Tatsache, dass keiner wisse, wie es denn nun weitergehe. „Ich wünsche mir eine Planbarkeit“, sagt Stefan Gwildis. „Darf ich nun am 21., 22. und 23. Dezember im Fährhaus spielen oder nicht? Was wir brauchen, ist Ehrlichkeit. Die Regierung sollte klar sagen, dass bis zum Frühjahr nichts gehen wird: Dann können sich alle darauf einstellen.“ Die Schüler nicken. Sie sind froh, dass sie mit ihrem Benefiz-Konzertkalender wenigstens einen kleinen Beitrag zur Unterstützung leisten können „Eigentlich profitieren wir alle von der Aktion“, sagt Schülerin Berit Fohrmann. „Wir tun etwas für die Musiker. Und wir dürfen endlich mal wieder – wenn auch nur virtuell – selbst auf der Bühne stehen.

Virtuelle Adventskalender

Der Benefiz-Konzertkalender ist im Internet unter www.gymnasium-hittfeld.de/benefizkonzertkalender zu finden und läuft vom 1. bis 24. Dezember. Auf der Homepage sind auch alle weiteren Hinweise für Spenden zu finden.

Auch der Chorverband Hamburg will in diesem Jahr mit einem Online-Projekt dafür sorgen, dass das weihnachtliche Singen in Gemeinschaft in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht komplett ausfallen muss.

Mit einem kostenlosen virtuellen Adventskalender will der Verband deshalb ein bisschen weihnachtliche musikalische Stimmung in die Haushalte bringen.

Ab dem 1. Dezember wird jeden Tag ein musikalisches Türchen geöffnet werden können. Es werden Stücke von Verbandschören zu sehen sein, Solobeiträge, und es werden sich auch bekannte Gäste präsentieren. Infos zum Projekt sowie das Auftaktvideo unter www.chorverband-hamburg.de