Moisburg. Diese Adventszeit wird wegen Corona anders sein, als in den vergangenen Jahren. „Aber eines ist ganz sicher: Weihnachten kommt und fällt nicht aus. Und auch der Advent nicht“, sagt Pastorin Svenja Kluth aus Moisburg. „Der Fokus der Adventszeit wird in diesem Jahr auf anderen Dingen liegen und auch die Vorbereitungen der Menschen auf Weihnachten werden anders sein. Trotzdem ist es gerade in dieser Zeit wichtig, zuversichtlich zu bleiben und nach vorne zu schauen.“

Die Pastorin versendet daher in der Adventszeit täglich Nachrichten per WhatsApp: Mit Texten, Bildern und Videos zu unterschiedlichen Wochenthemen will sie Mitmachende ermuntern, die Adventszeit vom 29. November bis zum 24. Dezember zu nutzen und sich aufzumachen in Richtung Weihnachten.

WhatsApp mit dem Inhalt „Advent“

Wer die Nachrichten erhalten möchte, schickt einfach eine WhatsApp mit dem Inhalt „Advent“ an Pastorin Svenja Kluth unter Tel. 0151/28 73 53 45. Alternativ kann auch Threema genutzt werden. Die Threema-ID von Pastorin Kluth lautet JXKCK9XA. Die Telefonnummern und Kontakte werden für die Dauer der Fastenzeit anonym gespeichert und danach gelöscht.

„Zu Beginn der Woche gibt es jeweils einen Bibeltext, in den darauffolgenden Tagen dann Auslegungen dieses Textes, vielleicht kleine Videos, Links zu Liedern, Impulsfragen, die man für sich beantworten kann, Zitate oder Audio-Nachrichten“, sagt die Pastorin. Der Austausch findet nicht in einer Gruppe statt. „Die einzelnen Personen erhalten die Nachricht direkt von mir und können mir auch direkt antworten.“