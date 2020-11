Winsen/Luhe. Bei einem Großbrand in Winsen/Luhe (Landkreis Harburg) ist am Donnerstagabend ein Wohn- und Geschäftshaus zerstört worden. Nachbarn hatten einen Bewohner in letzter Minute aus dem Obergeschoss des Gebäudes gerettet. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers vom Freitagmorgen dauerte die Brandbekämpfung bis etwa 4 Uhr morgens. 116 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz.

Was genau zum Ausbruch des Feuers in dem Gebäude am Borsteler Weg führte, wird noch ermittelt. Die Löscharbeiten gestalteten sich offenbar extrem schwierig. Erst ein Bagger, der Mauern einriss, so der Feuerwehrsprecher, sorgte dafür, dass die Feuerwehrleute besser an den Brandherd kamen. Der gesamte Einsatzort war stark verqualmt, der Boden großflächig mit Löschschaum eingedeckt.

Ebenfalls in der Nacht zu Freitag brannte ein Wohnhaus in Stade. Der Schaden beträgt nach ersten Angaben rund 100. 000 Euro. Das Feuer war im Wohnzimmer des Hauses ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, Verletzt wurde niemand. Das Gebäude war zunächst unbewohnbar. Wie es zu dem Brand in der Straße Geestberg kam, war unklar.