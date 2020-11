Handeloh . Die Großmann-Orgel der Handeloher Nikodemuskirche, Baujahr 1964, braucht dringend eine Generalüberholung und einen Umbau der vorhandenen Register: „Die Orgel ist stark verschmutzt und muss in allen Bestandteilen gereinigt werden. Dazu zählen die Beseitigung von Schimmelbefall und die Behandlung der vom Holzwurm befallenen Teile“, sagt Organistin Stella Vehse. Für diese Arbeit müssen Orgelteile und Pfeifen ausgebaut und in der Orgelwerkstatt gereinigt und zum Teil repariert werden.

„Unsere Orgel ist klein, somit haben wir keine große Auswahl an Registern. Dadurch fehlt es unserer Orgel leider an entscheidenden Klangfarben für den liturgischen Gebrauch, was eine unkomplizierte und klangschöne Lied-Begleitung erschwert“, sagt Stella Vehse. Sie ist froh, dass die Orgelbauwerkstatt E. Hammer kreative, machbare Lösungen aufgezeigt hat, die die „Farbpalette“ (Disposition) der Orgel erheblich verbessern und ihre Spielmöglichkeiten erleichtern und anreichern sollen. Insgesamt kommen aber auch etwa 40.000 Euro an Kosten auf die Gemeinde zu. Davon übernimmt die Ev. Landeskirche Hannovers etwa 30 Prozent.

Als Dankeschön eine kleine Note aus Holz

„Durch Spendenaktionen, die wir mit dem Gemeindefest im Juni 2019 starteten, konnten wir schon Spenden in Höhe von 18.201,69 Euro einnehmen, so dass uns jetzt noch 11.478,31 Euro fehlen“, sagt Pastorin Jennifer Bazo. Die Idee zu einem besonderen Spendenprojekt hatte der Kirchenvorstand. Unter dem Titel „Ich bin ein Ton in Gottes Musik“ erhalten Spenderinnen und Spender als Dankeschön eine kleine Note aus Holz. Diese können sie bemalen und verzieren und dann werden sie an einem Kranz in der Kirche aufgehängt. „Ein sichtbares, buntes Zeichen, dass Menschen unser Projekt unterstützen.

Wir hoffen, dass sich noch viele Menschen für unsere Orgel erwärmen und uns unterstützen“, sagt Jennifer Bazo. Der Korb mit Noten und Notenschlüssel aus Holz steht am Ausgang der Kirche. Wer eine Spende überweisen möchte:Nikodemus-Kirchengemeinde. Stichwort: Orgel, IBAN DE 26 24060300 2301 1300 00

Jeden Mittwochabend um 19 Uhr laden Pastorin Jennifer Bazo und Organistin Stella Vehse auch zu „Klang und Stille“ ein. „Das ist ein neues Format unserer Kirchengemeinde. Kein Gottesdienst mit Liturgie, sondern schöne Texte, Gebete, Gedichte , die ich vorlese. Oder persönliche Worte, die ich teile. Unsere Organistin Stella Vehse sucht zu jedem Text ein spezielles Musikstück aus, damit beides gut zueinander passt“, sagt Jennifer Bazo. Wer mag, kann dann am Ausgang für die Orgel spenden.