Buchholz. Bei einer Explosion in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Veilchenweg in der Buchholzer Innenstadt ist am Mittwochnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an der Einsatzstelle.

Gegen 16.30 erschütterte ein lauter Knall die Wohnstraße, danach schossen laut Augenzeugen Stichflammen aus den geborstenen Fenstern der Wohnung. In den Wohnungen über der Brandstelle riefen Menschen um Hilfe. Feuerwehrleute brachten zwei Buchholzer aus höher liegenden Wohnungen in Sicherheit, sie hatten sich allein nicht durch das verqualmte Treppenhaus befreien können.

Auch einen Hund retteten die Feuerwehrleute. Nachdem die Flammen weitgehend gelöscht waren, begingen Feuerwehrleute die Brandstelle – und fanden dort die Leiche eines 62-Jährigen, der in der Wohnung gewohnt hatte. Die Explosion war offenbar so heftig, dass sich Trümmerteile auf dem Rasen vor der Wohnung verteilten. Was zu dem Brand geführt hat, versucht die Polizei nun zu ermitteln. Noch gestern Abend suchten Experten der Kripo nach Hinweisen auf die mögliche Ursache.