Seevetal/Meckelfeld. Ein 32 Jahre alter Mann ist nach einem Autounfall auf dem Rehmendamm in Seevetal (Landkreis Harburg) von der Unfallstelle geflüchtet und hat sich auf dem Balkon eines Nachbarns seiner Lebensgefährtin vor der Polizei versteckt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, passierte der Verkehrsunfall am späten Dienstagabend. Gegen 23.20 Uhr geriet demnach der 32-jährige Mann, der mit einem Ford ortsauswärts unterwegs war, in einer Rechtskurve in Höhe des Bahnhofes auf die Gegenfahrspur und prallte dort frontal mit dem Audi eines 25-Jährigen zusammen. Nach dem Zusammenstoß stiegen beide Fahrzeugführer aus, der 32-Jährige lief jedoch fluchend davon.

Unfallfahrer steckte hinter Abtrennung auf Nachbarbalkon

Polizeibeamte suchten die Anschrift der Halterin des Fords auf. Ihren Lebensgefährten, den mutmaßlichen Fahrer, trafen sie in der Wohnung zunächst nicht an. Bei genauerer Nachschau entdeckten die Beamten den Mann auf dem Balkon der Nachbarwohnung, wo er sich hinter einer Abtrennung versteckt hielt.

Der 32-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm aufgrund seiner deutlichen Alkoholbeeinflussung eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde der Mann erkennungsdienstlich behandelt. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen ihn ein.

Der Fahrer des Audi erlitt l leichte Verletzungen Der Sachschaden, der bei dem Unfall entstanden ist, wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.