Buchholz. Am Rande von Buchholz entsteht ein neues Gewerbegebiet, das die Stadt als Wirtschaftsstandort künftig deutlich stärken soll. Der TIP Innovationspark Nordheide soll vor allem Firmen anziehen, die stark im Bereich Innovation und Technologietransfer sind. Das Gelände wird zurzeit von der Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg (WLH) erschlossen. Im kommenden Jahr können die ersten Unternehmen voraussichtlich mit dem Bau der Gebäude beginnen. Zwei Firmenansiedlungen stehen bereits fest.

Prägnante Bürohäuser mit jeweils 3200 Quadratmeter Fläche

Jetzt gibt es auch konkrete Planungen, wie weitere Gebäude in dem Park aussehen werden. So sollen bis 2022 zwei prägnante Bürohäuser auf dem Gelände entstehen, die zum Teil verglast und zum Teil begrünt sind. Sie bieten jeweils 3200 Quadratmeter Bürofläche, verteilt auf vier Stockwerke. Ein dazugehöriges Parkhaus mit rund 200 Stellplätzen ist noch in Planung.

Hamburger Architekten machen den Entwurf

Der Entwurf für das Bauprojekt „Ada & Grace“ stammt vom Architekturbüro Skai aus Hamburg. Gebaut werden die Häuser von Schröder Immobilien aus Winsen. „Das moderne, innovative und neue Gesamtkonzept für den Park finde ich sehr spannend“, sagt Geschäftsführer Jörg Schröder. „In unseren Bürogebäuden soll sich das Konzept des gesamten Parks auf jeden Fall widerspiegeln. Das fängt bei den Namen an und hört bei der Innenraumgestaltung auf.“ Benannt sind die beiden Gebäude nach der Mathematikerin Ada Lovelace und der Informatikerin Grace Hopper.

Die Architektur der Gebäude ist auf ein modernes Arbeitsumfeld ausgerichtet. Dazu gehört, dass die Grundrisse an die Bedürfnisse der jeweiligen Mieter angepasst werden können. In diesem Jahr hat sich die Entwicklung hin zu flexibleren Arbeitsweisen, auch mit Homeoffice und Co-working, in vielen Unternehmen deutlich beschleunigt. „Die Covid-19-Pandemie zeigt neue Wege, um an die Planung eines solchen Bürogebäudes heranzugehen“, sagt Schröder. Die Miete für die Flächen in den beiden neuen Bürogebäuden beträgt pro Quadratmeter mindestens zwölf Euro.

Wärmetauscher-Spezialist siedelt sich an

Als erstes Unternehmen hat sich Mayr & Wilhelm für den TIP Innovationspark entschieden. Der Apparatebauer ist auf die Fertigung von Rohrbündel-Wärmetauschern spezialisiert, die bis zu 24 Meter lang und 100 Tonnen schwer sind. In den Bau der dafür notwendigen Werkhallen sowie dazugehöriger Bürogebäude auf einer Fläche von 1,2 Hektar investiert das Unternehmen rund sieben Millionen Euro. Die 1892 gegründete Firma will Anfang 2022 mit rund 100 Mitarbeitern vom aktuellen Standort in Hamburg nach Buchholz umziehen. „Unsere Stärke liegt in der Flexibilität und Qualität“, sagt Geschäftsführer Alexander Wilhelm. „Doch an unserem aktuellen Standort stoßen wir an Kapazitätsgrenzen, ein weiteres Wachstum ist dort nicht mehr möglich. Mit dem Neubau stellen wir unsere Werkstätte für die Zukunft auf.“

Das Unternehmen passe sehr gut in den TIP Innovationspark, meint Jens Wrede, Geschäftsführer der WLH. Es verdeutliche, was in dem Park unter Innovation verstanden werde. „Angefangen bei der hoch spezialisierten Branche über die hohe Quote an wissensbasierten Arbeits- und Ausbildungsplätzen bis hin zum Technologietransfer und der Kooperation mit umliegenden Hochschulen passt hier bereits vieles zusammen.“ Die Ansiedlung eines weiteren Unternehmens, das seinen Sitz bereits jetzt in Buchholz hat, ist laut Wrede gesichert. Zudem gebe es mehrere Reservierungen verschiedener Firmen.

Dass mit den beiden Bürogebäuden nun ein weiterer Teil der Bebauung des Areals feststeht, begrüßt er. „Aus unserer Sicht ist dieser Neubau genau das, was zurzeit gefragt ist und was in Zukunft noch viel mehr am Hamburger Rand entstehen wird. Nämlich moderne Arbeitswelten mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Es ist sagenhaft, dass ein regionaler Investor so etwas hier plant.“ Die Häuser passten sehr gut zur Kernidee des Parks, eine hochwertige Wirtschaftsstruktur zu schaffen, die auch die Bedürfnisse der qualifizierten Bevölkerung spiegelt.

Eigenes Campusnetz mit 5-G-Standard

Dazu gehört auch die jüngst erhaltene 5-G-Lizenz für ein eigene Campusnetz. Damit zählt der TIP zu den ersten Wirtschafts- und Gewerbegebieten im Großraum Hamburg, das Unternehmen den höchsten Funkstandard für Forschung, Entwicklung, digitale Produktion und Dienstleistung zur Verfügung stellen wird. Die Straßen auf dem Parkgelände sind bereits jetzt zu erkennen, im Frühjahr 2021 soll die Erschließung abgeschlossen sein. In den kommenden Jahren könnten sich laut Wrede etwa 40 bis 60 Unternehmen mit etwa 900 Arbeitsplätzen in dem Innovationspark ansiedeln.