Seevetal. War das wieder ein Unfall mit einem Rentner am Steuer, der auf einen altersbedingten Fahrfehler zurückzuführen ist? Bei dem Auffahrunfall auf der Autobahn A7 wurden am Montag an der Anschlussstelle Fleestedt in Seevetal (Landkreis Harburg) drei Menschen leicht verletzt. Vier Autos wurden beschädigt, der Sachschaden beträgt laut Polizei Harburg 22.000 Euro.

Ausgelöst hat den Unfall ein 81 Jahre alter Autofahrer, der die A7 in Fleestedt gegen 16.15 Uhr verlassen wollte. Er erklärte den Polizisten bei der Unfallaufnahme, er habe "versehentlich" vom fünften in den zweiten Gang zurückgeschaltet. Sein Auto habe ruckartig abgebremst, der Motor sei ausgegangen.

Die drei Fahrzeuge hinter ihm konnten nicht rechtzeitig bremsen und fuhren auf das Auto des Rentners auf. Während der vermeintliche Unfallverursacher unverletzt blieb, zogen sich zwei Frauen (22 und 39 Jahre alt) sowie ein Mann (32) leichte Verletzungen zu. Die weiteren Ermittlungen laufen.