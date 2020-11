Buchholz. Mitfahr-App, Shared-Space-Zonen, Klima-Währung – die Vorschläge der Buchholzer für eine klimaneutrale Stadt sind vielfältig. Unter dem Motto „Klimaschutz. Gemeinsam. Gestalten“ haben die Bürger der Stadt seit Anfang Oktober 229 Vorschläge auf dem Online-Portal des Klimaforums Buchholz zusammengetragen.

„Die Ideensammlung ist in allen Bereichen sehr vielfältig. Es sind zahlreiche gute Vorschläge im Sinne des Klimaschutzes dabei, teils eher allgemeiner Natur, teils aber auch schon sehr konkret“, freut sich Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse. „Viele davon sind hilfreich, um uns unseren Klimaschutzzielen näher zu bringen.“

Zahlreiche konkrete Vorschläge

Nach dem Start des Klimaforums im März und einer corona-bedingten Zwangspause, startete im Oktober nicht nur die erste Klimawerkstatt, sondern zeitgleich auch das Online-Portal zur Ideensammlung. Es soll den Menschen in Buchholz die Möglichkeit geben, ihre Ideen zur Erreichung der Klimaziele zu einzubringen. Bis Ende November ist das Portal geöffnet. Doch bereits zur Halbzeit wird deutlich: Die Buchholzer wollen mitgestalten – und zwar mit vielen guten Ideen. Allein zum Thema „Nachhaltig leben“ sind bislang 68 Vorschläge eingegangen. Der Bereich „Wirtschaft und Finanzen“ sowie „Energie“ vereint insgesamt 53 Ideen. 48 sind es im Bereich „Mobilität“ und zum Thema „Stadt und Bauen“ haben sich bislang 60 Bürger zu Wort gemeldet.

Langfristige Großprojekte rechtzeitig planen

„Um Buchholz klimaneutral zu entwickeln, braucht es Ideen auf verschiedenen Ebenen“, sagt David Quinque, der als Klimaschutzbeauftragter auch das Online-Portal betreut. Langfristige Großprojekte, wie beispielsweise der Umbau der Energieversorgung, müssten jetzt begonnen und geplant werden. „Viele Maßnahmen sind bereits im Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Buchholz aufgeführt, können aber durch weitere aktuelle Themen ergänzt werden“, so Quinque. „Hierfür möchten wir die Ideen der Bürger sammeln.“

Regenwasser zum Waschen und Duschen aufbereiten

Davon gibt es jede Menge. So schlägt Bürgerin Tanja Rösner vor, lokale Dienstleister, insbesondere Handwerker rund um Neubau und Renovierung, auf einer Plattform miteinander zu verknüpfen mit dem Ziel, Informationen für Bürger einfacher zu bündeln und Entscheidungen Richtung nachhaltige bauliche Alternativen leichter zugänglich zu machen. Bürgerin Cornelia Cornels-Selke plädiert dafür, dass für bestehende Gebäude eine Auflage in Kraft tritt, die bestimmt, dass bei jeglicher Eigentumsveränderung so saniert werden muss, dass die Pariser Klimaziele erreicht werden können. Bürger Marco Warstat schlägt vor, Regenwasser von den Hausdächern aufzufangen und so aufzubereiten, dass es zum Waschen und Duschen verwendet werden kann. Toiletten könnten mithilfe eines Unterdrucksystems gespült werden, ähnlich dem aus Flugzeugen. Aus den Abwässern der Häuser könnte schließlich Biogas erzeugt werden, das sich zur Energiegewinnung nutzen ließe. „Angesichts endlicher Vorräte von fossilen Energieträgern, muss mehr über regenerative Heizsysteme wie Solarthermie und Wärmepumpen nachgedacht werden“, schreibt Warstat.

Ein Baum für jeden Haushalt

Die Stadt solle über die Einrichtung einer Tiny-House-Siedlung nachdenken, schlägt ein Teilnehmer vor. Dächer sollen begrünt werden, fordert ein anderer. Der jährlich geschlagene Weihnachtsbaum gehöre abgeschafft und durch die dauerhafte Pflanzung einer Tanne in der Innenstadt ersetzt. Bürger sollen aufgerufen werden, die Stadtbäume regelmäßig zu gießen, es solle eine „Zero Emission Zone“ in der City eingerichtet werden und für jeden Haushalt soll ein Baum zusätzlich gepflanzt werden.

Neue Lösungen wollen die Bürger auch beim Thema Mobilität. „Ob mit Bus, Bahn, Rad oder zu Fuß – viele Wege könnten wir klimafreundlich und schnell zurücklegen und das Auto damit stehen lassen“, bestätigt David Quinque. „Aber auch die Elektromobilität, optimierte Logistikverkehre oder einfache Fahrgemeinschaften werden künftig eine Rolle für eine klimafreundliche Mobilität spielen.“ Die Vorschläge der Bürger dazu sind vielfältig. Sie reichen von einer Mitfahr-App für den Raum Buchholz, den Bau von Radschnellwegen und echten Fahrradstraßen, über die Einrichtung von Shared-Space-Zonen und intelligenter Ampelschaltung, bis hin zum Tempo-30-Gebot und einer autofreien Innenstadt. Buchholzer Geschäfte könnten einen Lieferservice per Lastenrad anbieten und Neubürger sollten ein kostenloses, dreimonatiges „Klimaticket“ für den öffentlichen Nahverkehr erhalten.

Klima-Währung fördert lokalen Handel

Auch im Bereich Wirtschaft und Finanzen soll die Stadt umsteuern, so der Wunsch der Bürger. Möglich sei das zum Beispiel durch eine lokale Klima-Währung, die dazu ermuntert, lokal einzukaufen und damit die Geschäfte vor Ort zu unterstützen. Um die vielen Aufgaben, die auf dem Weg zu einer klimaneutralen Kommune auf die Stadt zukommen, sollten ehrenamtliche Klimabürger eingesetzt werden, die die Stadtverwaltung bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes unterstützen.

„Die Ideen der Bürger werden gesichtet, gesammelt und priorisiert. Anschließend sollen sie inhaltlich und fachlich in den Klimateams bearbeitet werden“, sagt David Quinque. Im besten Fall werden daraus Projekte und Maßnahmen entwickelt, die, wenn sie umgesetzt werden, den Klimaschutz in Buchholz fördern.“

Bürgermeister Röhse hofft, dass die Ideensammlung in den kommenden Wochen weiter wächst. „Es wäre gut, wenn sich diese Basis noch deutlich erweitert“, so Röhse. „Denn wir wollen möglichst die ganze Stadtgesellschaft erreichen.“