Buxtehude. Weil am Dienstag der Landkreis Stade den kritischen Grenzwert bei den Corona-Neuinfektionen erreicht hatte, galt hier am gestrigen Mittwoch eine umfangreiche Maskenpflicht auf besonders belebten und in einer Liste festgelegten Plätzen und Straßenzügen: So in der Buxtehuder und Stader Innenstadt, am Marktplatz in Jork oder auch am Lühe-Anleger. In Buxtehude betrifft diese Festlegung durch die Kreisverwaltung beispielsweise die komplette Bahnhofstraße sowie mit Langer Straße, Breite Straße, Ritterstraße und Petriplatz wesentliche Abschnitte der Altstadt.

Auch im Unterricht mussten Schüler ab der Klasse 5 solche Masken tragen, die andere vor einer Infektion mit dem Virus schützen sollen. In der Buxtehuder Innenstadt hielten sich dann auch die weitaus meisten Bürger an die Maskenpflicht. Allerdings hatten auch Gegner der Einschränkungen einen Infostand aufgebaut, um gegen solche Maßnahmen der Pandemie-Eindämmung zu protestieren. Ab einem Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ist diese Trageverpflichtung eine sogenannte Soll-Bestimmung, ab einem Wert von 50 Infektionen sogar eine Muss-Bestimmung, die bei Nichtbefolgung auch sanktioniert werde, teilte der Kreis mit.

Zwar sackte der kritische Wert im Landkreis Stade am Mittwoch wieder unter 50 auf 49,9, dennoch appellierte der Kreis an die Bürger, weiter die Masken zu tragen. Die Grenzwerte für diese Regelung sind in Niedersachsen gleich – wo aber der Schutz getragen werden muss, legen die Landkreise selbst fest. Im benachbarten Landkreis Harburg gilt die Maskenpflicht bislang beispielsweise nur im Umfeld des Winsener Bahnhofs.

Verkaufsoffener Sonntag abgesagt

Unterschiede gibt es in beiden Landkreisen auch im Umgang mit der Infektion bei den politischen Gremien. Im Landkreis Harburg wurden beispielsweise politische Ausschüsse des Kreistages sowie einiger Kommunen wie in Neu Wulmstorf abgesagt. Im Landkreis Stade finden diese Zusammenkünfte (noch) statt. Ansonsten aber gibt es überall ähnliche Absagen von sämtlichen größeren und öffentlichen Veranstaltungen: In Buxtehude sollen beispielsweise auch die traditionellen Laternenumzüge in der Altstadt und in Altkloster in diesem Jahr nicht stattfinden. Und auch der geplante verkaufsoffene Sonntag am kommenden 8. November wurde vom Altstadtverein abgesagt.

Derzeit sind seit März im Landkreis Stade nach Zahlen der Kreisverwaltung insgesamt 589 Einwohner positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 476 Menschen davon gelten als wieder genesen. Aktuell positiv getestet sind 104 Kreis-Bewohner – 14 mehr als am Vortag. Neun Menschen sind im Landkreis Stade bisher verstorben, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. 286 Personen befänden sich derzeit in Quarantäne – was einer Zunahme um 58 gegenüber der Vormeldung entspreche.