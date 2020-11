Neu Wulmstorf. Angesichts des erwarteten Bevölkerungszuwachses in der Gemeinde Neu Wulmstorf erhoffen sich offenbar Supermarktketten in dem Ort künftig mehr Umsatz: Aktuell sind in der Gemeinde gleich sechs Erweiterungen von Verkaufsflächen in der Planung oder bereits in Bau – während ein großer Famila-Markt unmittelbar an der B 73 erst vor wenigen Monaten eröffnet worden ist.

Bereits als Baustelle sichtbar ist derzeit die geplante Erweiterung des Rewe-Marktes an der nördlichen Bahnhofstraße. Dort soll die Verkaufsfläche von 1200 auf etwa 1600 Quadratmeter erweitert werden. Zu sehen ist auch schon die Baustelle für eine Erweiterung des Edeka-Marktes an den Wulmstorfer Wiesen nördlich des Bahnhofs. Auch hier soll es eine Erweiterung um 400 auf dann 2250 Quadratmeter geben.

Für drei weitere Erweiterungspläne berät die Neu Wulmstorfer Ratspolitik derzeit die Änderung von Bebauungsplänen. Bisher sah das Baurecht für solche „Nahversorger“ kleine Quadratmetervorgaben vor. Allerdings liegen die Verfahren gerade mehr oder weniger auf Eis, weil notwendige Ausschusssitzungen dazu coronabedingt kurzfristig abgesagt werden mussten. „Da wird es nun zu Verzögerungen kommen“, vermutet der Bauausschuss-Vorsitzende Thomas Grambow (SPD).

Weiteres Stockwerk mit Wohnungen

Allerdings ist es gerade die oft notwendige Änderung des Baurechts, die der Gemeinde bei solchen Erweiterungswünschen zusätzliche Handlungsmöglichkeiten gibt. Einfach indem sie an eine Planänderung bestimmte Bedingungen knüpft. So zum Beispiel bei der ebenfalls geplanten Erweiterung des Lidl-Lebensmitteldiscounters an der B 73. Die Politik hatte sich dazu ein weiteres Stockwerk mit Wohnungen gewünscht. Das ließ sich zwar statisch nicht realisieren, hieß es. Gleichwohl konnte Lidl ein Nachbargrundstück dazu kaufen und plant dort nun ein mehrgeschossiges Wohngebäude, in dem die Gemeinde auch für einen kleinen Teil der Wohnungen Belegungsrecht bekommt.

Der alte Lidl-Markt soll indes abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Mit einem dafür notwendigen Satzungsbeschluss für einen neuen Bebauungsplan wird Anfang 2021 gerechnet – allerdings immer mit der Unsicherheit der Pandemie-Entwicklung. Etwas ins Stocken geraten sind daher auch die Pläne von Aldi für seine beiden Neu Wulmstorfer Standorte an der Hauptstraße (B 73) und im Neubaugebiet Wulmstorfer Wiesen: Beide Märkte sollen von 903 (Hauptstraße) und 791 (Wulmstorfer Wiesen) auf 1276 Quadratmeter vergrößert werden. Wobei nicht nur die Verkaufsfläche größer wird, sondern beispielsweise auch die Gänge großzügiger. Zudem soll es eigene Backshops geben.

Angenehme Einkaufsatmosphäre

Nach diesem Konzept gestaltet Aldi in Norddeutschland derzeit viele Standorte um. Man wolle die älteren Märkte an das neue Konzept anpassen und eine „angenehme Einkaufsatmosphäre“ schaffen, hatte Aldi-Manager Florian Scholz kürzlich im zuständigen Bauausschuss die Vorhaben begründet. Beide Aldi-Märkte sollen zudem Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach erhalten, um möglichst unabhängig Strom erzeugen zu können. An der Hauptstraße ist eine Aufstockung geplant, weil sich die Gemeinde dort wie bei Lidl eine weitere Nutzung gewünscht hat.

Die Flächen im ersten Obergeschoss werde Aldi voraussichtlich vermieten, möglicherweise sogar an die Gemeinde, so Bauausschuss-Vorsitzender Grambow. Dort bestehe dann die Möglichkeit, für den Kernort Neu Wulmstorf eine Art Dorfgemeinschaftshaus einzurichten. Denkbar wären aber auch Büros für Start-up-Unternehmen. Die Baufertigstellung für beide Aldi-Projekte war bisher für 2022 angestrebt worden – wobei eben derzeit noch unklar ist, wie weit sich die Corona-Pause auf das Vorhaben auswirken wird.

Es ist dann genug für alle da

In noch weiterer Zukunft dürfte unterdessen das sechste Erweiterungsvorhaben in der Gemeinde liegen: In Elstorf plant der örtliche Edeka-Markt an der B 3 ebenfalls eine Erweiterung um etwa 500 Quadratmeter. Auch dazu müsste der Bebauungsplan geändert werden. Und auch hier liegt das weitere Verfahren derzeit auf Eis, weil die politischen Gremien nicht tagen. Gleichwohl dürfte allen Erweiterungsvorhaben der Supermarktketten kein großer politischer Widerstand mehr entgegenwehen.

So kommt ein Gutachten des Büros „Dr. Lademann & Partner“ zu dem Schluss, dass die beiden Aldi-Erweiterungen keine negativen Auswirkungen auf das Marktgefüge haben werden. Zwar stelle sich nahezu der gesamte Lebensmittel-Einzelhandel im Ort angesichts der wachsenden Bevölkerungszahlen neu auf, so die Gutachter, die dabei von einem Wachstum von etwas mehr als 21.000 Einwohner auf 24.000 im Jahr 2022 ausgehen, wenn die Erweiterungen abgeschlossen sein werden. Die Folge seien deshalb aber nur „sehr geringe Umverteilungseffekte“ bei den Umsätzen. Oder anders: Es ist dann genug für alle da.