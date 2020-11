Karoxbostel. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks und die haben der Wassermühle Karoxbostel sowie den beteiligten Handwerksfirmen und Handwerkern den Sonderpreis des Bundespreises des Handwerks in der Denkmalpflege, den „Wolfgang und Ursula Engelbarts Förderpreis“, für die herausragende Qualität der denkmalgerechten handwerklichen Leistungen bei der Restaurierung des Denkmal-Ensembles Wassermühle Karoxbostel verliehen. Der Bundespreis des Handwerks in der Denkmalpflege wird von Zentralverband des deutschen Handwerks und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz verliehen. In jedem Jahr werden die Preise nur in jeweils zwei Bundesländern vergeben. 2020 waren es Niedersachsen und Sachsen.

Zusätzlich zur Wassermühle und ihren Handwerkern erhalten noch die Restauratorin im Handwerk Sabine Pfanne-Dreesen aus Ohlendorf, der Mühlenbaubetrieb Pätzmann aus Winsen, die Reetdachdeckerei Uwe Behr aus Scharmbeck und die Kunstschmiede Egon Engber aus Karoxbostel einen gesonderten Bundeshandwerkerpreis.

Emily Weede und Zimmerermeister Andreas Brauel vor dem Mühlengebäude im Jahr 2012. Brauel berechnete das Angebot für die Restaurierung bis auf 60 Euro genau..

Foto: Carsten Weede / HA

Die offizielle Preisverleihung sollte am 3. November in Hannover durch Ministerpräsident Stefan Weil erfolgen. Durch die Corona Pandemie musste die Preisverleihung jedoch abgesagt werden. „Wir wollen die Preisverleihung im nächsten Frühjahr an der Mühle nachholen. Dann sind die Corona-Zahlen hoffentlich so gesunken, dass wir eine Veranstaltung verantworten können“, sagt die Vereinsvorsitzende Emily Weede.

„Es ist beeindruckend, was die Gewerke hier geleistet haben“

Auch Landrat Rainer Rempe sieht die besondere Bedeutung des Bundeshandwerkspreises für den Landkreis: „Ich freue mich ganz besonders, dass mit diesem Preis nicht nur die Wassermühle Karoxbostel und der große Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer des Mühlenvereins, sondern ausdrücklich auch die beteiligten Handwerksunternehmen und ihre herausragende Arbeit bei der denkmalschutzgerechten Instandsetzung der Gebäude ausgezeichnet werden“, sagt Rainer Rempe.

Es sei beeindruckend zu sehen, was die Gewerke hier geleistet hätten. „Die Handwerksbetriebe in der Region sind nicht ohne Grund Rückgrat und Motor der wirtschaftlichen Entwicklung im Landkreis und leisten einen zentralen und wertvollen Beitrag für das Wachstum in unserer Region“, so der Landrat.

Dem Karoxbosteler Mühlen-Vorstand war es von Anfang an wichtig, ortsansässige Handwerksbetriebe für die Restaurierung zu gewinnen. „Die Betriebe und die Handwerker haben sich in einer unglaublichen Weise engagiert“, sagt Wolfgang Küchenmeister, ehemaliger Denkmalpfleger des Landkreises. „Manchmal haben wir fast unmögliches von den Betrieben verlangt.“ So musste beispielsweise Zimmerermeister Andreas Brauel das Angebot für die gesamte Mühlengebäude schreiben, ohne das oberste Stockwerk betreten zu können. „Das Angebot stimmte auf 60 Euro genau“, sagt Christina Dohrmann, Schatzmeisterin des Mühlenvereins.

Schnelle Sanierung verhinderte Totalverlust des Ensembles

„Die Auszeichnung mit dem Sonderpreis des Bundespreises des Handwerks in der Denkmalpflege ist eine ganz herausragende Belohnung des Engagements der Mühlenretter“, sagt Seevetals Bürgermeisterin Martina Oertzen. „Mehr als 20 namhafte Betriebe aus der Region, davon allein 15 Betriebe aus Seevetal, dürfen sich zurecht mit dem Preis und mit dem sichtbaren geschaffenen Werk an der Wassermühle im Herzen unserer Gemeinde schmücken.“

Gratulationen kommen auch vom Bundestagsabgeordneten Michael Grosse-Brömer (CDU) und seiner Kollegin Svenja Stadler (SPD): „Dass die Anlage heute wieder in diesem Glanz erscheint, ist der Vereinsvorsitzenden Emily Weede und ,ihren’ mittlerweile über 1200 engagierten Vereinsmitgliedern zu verdanken“, so Grosse-Brömer. „Die Errungenschaften des Vereins Wassermühle Karoxbostel auch und insbesondere in Kooperation mit Handwerkern aus der Region werden mit dieser seltenen Auszeichnung vollkommen zurecht gewürdigt“, sagt Svenja Stadler.

Sabine Pfanne-Dreesen, Restauratorin im Handwerk, erhält noch einen gesonderten Bundeshandwerkerpreis für ihre Arbeit.

Foto: Carsten Weede / HA

„Kaum jemand hätte zu Beginn des Projekts Wassermühle Karoxbostel 2012 damit gerechnet, dass aus dem fast zu Ruinen verfallenen Denkmal-Ensemble tatsächlich ein lebendiger Ort der Begegnung und ein außerschulischer Lernstandort in einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) werden würde“, sagt die Vereinsvorsitzende Emily Weede. „Damals mussten die Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten schnell beginnen, um einen Total-Verlust des Ensembles zu verhindern. Das Denkmal-Ensemble sollte nach Abschluss der Restaurierung voll nutzbar sein, trotzdem verfolgte der Verein Wassermühle Karoxbostel e.V. von Beginn an ein museales Konzept. Dabei ist eine größtmögliche Authentizität der Gebäude erhalten worden.“

Der Bundespreis des Handwerks in der Denkmalpflege ist nach dem Landespreis für Denkmalpflege der Niedersächsischen Sparkassenstiftung 2017 und dem Deutschen Preis für Denkmalschutz 2018 der dritte bundesweit bedeutende Preis für das Denkmal-Ensemble Wassermühle Karoxbostel. Erst im vergangenen Monat war die Vorsitzende des Vereins mit dem Niedersächsischen Ehrenamtspreis für Denkmalpflege der Bingo-Umweltstiftung ausgezeichnet worden.

Das Ensemble

Das Hof-Ensemble Wassermühle Karoxbostel besteht aus dem reetgedeckten Wohn- und Wirtschaftsgebäude von 1817, der Mühle aus dem Jahr 1893, der 1900 errichteten Sägerei mit Venezianischem Gatter, einem Backhaus sowie einem in den 1920er- Jahren gebauten Schweinestall.

Im Jahr 1366 wurde der Hof erstmals urkundlich erwähnt, die Mühle 1438. Der letzte Eigentümer, August-Wilhelm Denecke, starb am 1. Dezember 2011 ohne direkte Erben zu hinterlassen.

Die Gebäude waren verfallen, der Abriss schien besiegelt. Um das Denkmal zu erhalten, gründeten 88 Mühlenretter am 22. Februar 2012 den Verein Wassermühle Karoxbostel e.V. und kauften das Gebäude samt 2,5 Hektar Land.

Der Verein ist mit 1100 Mitgliedern heute der größte Mühlenverein in der Bundesrepublik.

Jeden Sonnabend sind viele Ehrenamtliche beim Mühlenputz aktiv, um das Kleinod zu erhalten. Unterstützt werden sie dabei von heimischen Handwerksbetrieben.

Weitere Infos zu Wassermühle, Sägerei, Backhaus, Lernstandort und Kulturveranstaltungen gibt es im Internet: www.wassermuehle-karoxbostel.de