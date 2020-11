Landkreis Harburg. Um die Situation in den Schulbussen weiter zu entschärfen und eine corona-konforme Schülerbeförderung mit ausreichend Abstand zwischen den Schülerinnen und Schülern zu gewährleisten, arbeiten Schulen und Landkreis mit Hochdruck an weiteren Lösungen.

Wie berichtet, hat der Landkreis die bereits bestehende Schulbusflotte von 169 Fahrzeugen um sieben weitere Busse ergänzt, um Drängeleien in den oft überfüllten Verkehrsmitteln zu vermeiden. Zudem werden auf hochfrequentierten Strecken zu den Schulzentren inzwischen große Gelenkbusse mit mehr Platzkapazität eingesetzt.

Darüber hinaus soll jetzt eine zeitliche Versetzung des Unterrichtbeginns dazu beitragen, dass sich die Lage in den Schulbussen gänzlich entspannt. Die Idee, an der Schulen und Landkreis mit Hochdruck arbeiten sieht vor, durch einen zeitversetzten Beginn das hohe Aufkommen in der Schülerbeförderung auf einen längeren Zeitraum zu erstrecken und die bisher existierende Spitze zu entzerren. Wenn nicht mehr an allen Schulen der Unterricht um acht Uhr beginnt, nehmen auch nicht mehr alle Schüler zeitgleich den Bus um 7.30 Uhr.

„Wir befinden uns in laufenden Gesprächen mit den Schulen zur Entzerrung der Schulanfangszeiten“, bestätigt Landkreis-Sprecher Bernhard Frosdorfer auf Abendblatt-Anfrage. „Mit einigen Schulen sind diese Gespräche bereits weit fortgeschritten. Wo ein versetzter Unterrichtsbeginn möglich ist, werden wir das so schnell wie möglich umsetzen.“

Gymnasium Hittfeld hat Busfahrpläne schon erweitert

Eine der ersten Schulen, die das neue Konzept ohne großen Vorlauf starten könnte, ist das Gymnasium Hittfeld. Dort wurden bereits unmittelbar nach dem ersten Lockdown die Busfahrpläne erweitert. Seitdem ist ein Unterrichtsstart auch in der dritten Stunde möglich. Der Unterricht endet dann nach der achten Stunde. „Die Voraussetzungen sind gegeben und wir haben diese bereits in der Vergangenheit genutzt“, sagt Schulleiter Frank Patyna.

„Wir können dieses Angebot jederzeit kurzfristig ausbauen.“ Ideen gebe es viele: Möglich sei, den Schulunterricht Jahrgangsweise versetzt zu starten, so dass ein Teil der Schüler bereits zur ersten, ein weiterer Teil zur zweiten und der Rest zur dritten Stunde mit dem Unterricht starten könne. Dementsprechend würden sich dann die Zeiten verschieben, an denen die Schüler wieder nach Hause fahren.

Auch das Gymnasium am Kattenberge plant eine Entzerrung der Unterrichtszeiten. „Ab dem 30. November werden auch bei uns die Busse zur dritten Stunde fahren“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Margit Wendt. „Im Zuge dessen werden wir verstärkt Schüler zur zweiten und dritten Stunde kommen lassen.“ Die Gespräche mit dem Landkreis seien sehr erfreulich verlaufen. „Die Erweiterung der Busfahrpläne ist für unsere Schüler ein super Angebot“, so Wendt. „Das hilft uns wirklich und wird die Busse auf jeden Fall entlasten.“ Vom zeitlich versetzten Unterrichtsbeginn sollen vor allem die höheren Jahrgänge betroffen sein. „Wir planen hier für die Klassen acht bis zehn“, sagt Margit Wendt.

Angebot wendet sich an die älteren Schüler

Auch in Hittfeld wird sich das Angebot den Planungen nach vorrangig an die älteren Schüler wenden. „Allerdings müssen wir flexibel sein und schauen, wie die Änderungen in den Stundenplan passen“, sagt Frank Patyna. Es könne durchaus sein, dass auch die eine oder andere sechste oder siebte Klasse an einem der Schultage später startet.

Sollte das Konzept des entzerrten Unterrichtsbeginns umgesetzt werden, muss der Landkreis auch zur zweiten und dritten, sowie zur siebten und achten Stunde entsprechende Buskapazitäten zur Verfügung stellen und damit erneut Geld in die Hand nehmen. Laut Landkreis-Sprecher Bernhard Frosdorfer sei das aber kein Problem: „Die Anpassungen im Busverkehr, die für einen an die veränderten Unterrichtszeiten angepassten Schülertransport nötig sind, werden wir aus den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln für den Schülerverkehr finanzieren.“