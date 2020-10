Renzo Ferrario, Silo 16, Harburg

„Ich weiß nicht, ob wir das überleben werden“, sagt Renzo Ferrario vom beliebten Binnenhafen-Restaurant „Silo 16“. „Im Frühjahr war es ganz schlimm, dann war alles fast wieder gut, und jetzt müssen wir schon wieder schließen. Hoffentlich ist es mit den vier Wochen getan!“ In der ersten Novemberwoche will das Restaurant ein Außer-Haus-Angebot ausprobieren. „Wenn wir dabei keine Verluste machen, geht es auch den Rest des Monats mit Außer-Haus-Verkauf weiter. Sonst schließen wir, bis wieder Gäste kommen dürfen.

Britta de Buhr, Kulturcafé „Komm Du“, Harburg

„Dieses Hin und Her ermüdet“, sagt Britta de Buhr, Inhaberin des Restaurants mit Kleinkunstbühne, „nach dem ersten Lockdown haben wir uns mit Hygienekonzepten und unter Einhaltung aller Auflagen Stück für Stück Richtung Normalität gearbeitet und jetzt geht wieder alles auf Anfang. Irgendwann sind die Rücklagen aufgebraucht, dann geht es ins Minus!“ Das „Komm Du“ wird bereits am Sonnabend zum letzten Mal vor dem Lockdown öffnen, weil Sonntag ohnehin Ruhetag ist. „Aber das Konzert der Band „Die Bö“ am Sonnabend Abend ist jetzt schon ausverkauft. Darüber freuen wir uns und das ist dann ein guter Abschluss“

Jörn Hansen, Rieckhof, Harburg

„Es ist unfassbar!“, sagt Jörn Hansen, Geschäftsführer des Kulturzentrums Rieckhof. Seit dem Sommer hatte der Rieckhof den Saal wieder für ein kleines Publikum geöffnet. Maximal 100 Zuschauer durften bei Einhaltung aller Auflagen in den Raum, er sonst bis zu 800 Platz geboten hätte. Zunächst waren die 100 Plätze auch stets gefüllt. „Aber schon, als Kanzlerin Merkel an die Menschen appellierte, zu Hause zu bleiben, blieben hier auch viele gebuchte Plätze leer“, sagt Hansen. „Vielleicht ist es ganz gut, dass es jetzt eine zentrale Verfügung gibt und die Entscheidung nicht mehr den Veranstaltern aufgebürdet wird. Wir hätten hier auch noch für 20 Zuschauer aufgemacht. Das wäre gut für die Künstler gewesen und schlecht für unser Budget. Jetzt ist es umgekehrt. Das ist aber auch nicht gut!“ Die Gastronomie will Mittagstisch zum Mitnehmen anbieten und in die nähere Umgebung liefern.

„Die ganze Branche wird zum Sündenbock gemacht“

Werner Pfeiffer, Fischhalle, Harburg

„Ich bin megafrustriert“, sagt Werner Pfeiffer von der Fischhalle. „Wir hatten als erster Veranstaltungsort ein tragfähiges Hygienekonzept und haben das konsequent durchgehalten. Jetzt wird wieder die ganze Gastronomie und Veranstaltungsbranche zum Sündenbock gemacht, weil einige schwarze Schafe sich nicht an Regeln halten wollten! Meine Gastronomiepächterin muss unter irgendeinen Rettungsschirm und was mit ihren Mitarbeitern ist, weiß niemand!“ Was Pfeiffer besonders traurig stimmt, ist das die Fischhalle als Treffpunkt des Binnenhafens entfällt, „Gerade jetzt, wo die dunkle Jahreszeit beginnt und man sich auf gemütliche Treffen freut! Wir hatten sogar einen weiteren Außenbereich mit Feuerstelle eingerichtet. Alles für die Katz!“ Pfeiffer hat Pläne für den Dezember. Unter anderem soll der vorsorglich abgesagte Binnenhafen-Nikolausmarkt mit einer Kunsthandwerker-Vorführung in der Halle aufgefangen werden.

Davood Ashtarany, Caspari, Harburg

Nach dem ersten Lockdown ist das Geschäft im Restaurant Caspari im Mai langsam wieder angelaufen, die Umsätze von Juni bis September waren gut, berichtet Teilhaber Davood Ashtarany. Den zweiten Lockdown findet er „unfassbar, nicht nachvollziehbar. Das ist purer Aktionismus seitens der Politik“. Nach Einschätzung von Ashtarany haben sich die Gastronomen in Harburg vorbildlich verhalten, das sei ihm bei Überprüfungen durch Gesundheitsamt und Polizei bestätigt worden. „Wir erfassen die Daten, wir haben Abstandsregeln, die eingehalten werden. Daher macht es überhaupt keinen Sinn, dass wir der Sündenbock der Regierung sind“, so der Restaurant-Betreiber. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr hat das Caspari einen Außer-Haus-Verkauf angeboten. „Das werden wir diesmal nicht mehr machen, da es sich mit den laufenden Betriebskosten nicht rechnet.“ Seine Angestellten gehen nun in Kurzarbeit, im Falle von studentischen Aushilfen droht ein kompletter Gehaltsausfall.

Meson-Galicia-Wirt Juan Barreiro weiß noch nicht, wie er mit der Situation umgehen soll

Foto: Lars Hansen / xl

Juan Barreiro, Meson Galicia, Harburg

„Ich weiß nicht wirklich, wie ich die letzten Tage jetzt planen soll“, sagt Juan Barreiro, Wirt des spanischen Restaurants im Phoenix-Viertel. „Ich habe jetzt plötzlich sehr viele Anfragen für die Tage bis Sonntag. Aber ich habe zu wenig Personal. Mein Stammpersonal hat sich im Frühjahrs-Lockdown nach neuen Jobs umgesehen und welche gefunden. Jetzt im Herbst hat schon die Beschränkung auf zwei Haushalte pro Tisch wieder einen Einbruch gebracht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch einkaufen kann oder muss!“ Ob er Außer-Haus-Speisen anbieten will, weiß er noch nicht. Im Frühjahr hatte Barreiro es probiert. „Aber Außer-Haus passt nicht wirklich zu meiner Speisekarte“, sagt er.

Purnima Kapoor, Cosmetic Salon Harburg

„Als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern war es schon schwierig in einer Großstadt wie Hamburg, bei großer Konkurrenz und hohen Preisen, sich selbstständig zu machen. Die politischen Entscheidungen machen das Leben noch schwieriger“, sagt Purnima Capoor vom Cosmetic Salon Schwarzenbergstraße. Der erste Lockdown sei für sie mit ihrem allein geführten Studio schon schwierig zu überstehen gewesen. Der zweite bedeute Existenzangst. Aktuell hilft zumindest, dass ihr Vermieter einer Mietminderung zugestimmt hat.

Ulrich Vergin, TuS Fleestedt

„Mein Wochenende ist gesichert“, sagt der Vorstandsmitglied Ulrich Vergin vom TuS Fleestedt. Mit der Einrichtung der Onlinekurse für seine Vereinsmitglieder hat er gut zu tun. Angesetzte Trainingszeiten bis Sonntag dürfen noch wahrgenommen werden. Ab Montag lässt der TuS seinen Präsenzbetrieb komplett ruhen. Wie im Frühjahr wird der TuS einen Raum als Aufnahmestudio mit Kamera und Beleuchtung einrichten. Die Übungsleiter können dann über die Plattform Zoom ihre Sportkurse online anbieten.

Anja Sauermann, Studio 12, Buchholz

Eigentlich ist sie nicht so nah am Wasser gebaut. Aber auf die Frage, wie es nun weitergehen wird, kann Anja Sauermann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Die neuen Corona-Regeln treffen die Inhaberin des kleinen Fitness-Studios in der Nordheide hart. „Eine weitere Schließung wird uns das Genick brechen. Das überleben wir nicht.“ Für kleine private Unternehmen wie das „Studio 12“ von Anja Sauermann bedeutet der Lockdown möglicherweise das Ende. „Wir hatten schon nach der ersten Schließung im Frühjahr Schwierigkeiten“, sagt die Inhaberin. „Die Leute haben Angst, zum Sport zu gehen, obwohl hier noch kein einziger Ansteckungsfall vorliegt“, sagt sie. Dafür hat sie vorgesorgt, die Gruppen halbiert, die Trainingsgeräte auseinandergeschoben und einen strikten Hygieneplan aufgestellt. Dennoch hätten viele Kunden zum September erstmal gekündigt, sagt Anja Sauermann. „Wenn jetzt weitere gehen, kann ich den Laden schließen.“

Arno Reglitzky, Blau-Weiss Buchholz

Auch für den Blau-Weiss Buchholz ist der erneute Lockdown eine Katastrophe. „Wir sind nach den Schließungen im Frühjahr haarscharf durchgeschlittert“, sagt Vorstand Arno Reglitzky. „Wenn nun im Sensenverfahren erneut der Freizeit- und Amateursport runtergefahren wird, sind wir am Ende.“ Schon jetzt habe der Verein mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Knapp 1000 Mitglieder haben in den vergangenen Monaten ihre Kündigung eingereicht. „Wir trainieren mit drei Meter Abstand, haben den Betrieb auf 50 Prozent reduziert. Zwischen den Anfangszeiten der Angebote gibt es ausreichend Zeit, damit sich die Gruppen nicht begegnen“, sagt Reglitzky. „Eine Schließung des Betriebes ist nicht nachvollziehbar. Es muss zwischen den Angeboten differenziert werden.“

Onne Hennecke, Empore Buchholz

„Dies ist eine Vollbremsung auf regennasser Fahrbahn und kein Shutdown-Light, wie es von einigen gerne verniedlicht wird“, sagt Onne Hennecke, Geschäftsführer der Empore. „Wir werden im November komplett schließen und nur noch mit einem Notdienst arbeiten. In den kommenden Tagen werden wir prüfen, welche Veranstaltungen ersatzlos abgesagt werden müssen und für welche wir neue Termine ab Dezember finden können.“ Hennecke befürchtet weitere Verunsicherung für die folgenden Monate. „So habe ich heute mit der Theaterbühne De Steenbeeker entschieden, wegen der nicht möglichen Proben die Anfang Dezember geplanten Mini-Weihnachtsmärchen abzusagen“, sagt er.

Manuela Giercke, „House of Beauty“, Buchholz

Manuela Giercke wird ihre sechs Mitarbeiterinnen für die kommenden vier Wochen nach Hause schicken müssen. „Die Maßnahmen sind hart, aber wir werden die Zeit überbrücken“, sagt die Inhaberin des Kosmetikstudios. „Wir haben gut gewirtschaftet. Eine zeitweise Schließung bricht uns nicht das Genick.“ Es sei richtig, angesichts der steigenden Ansteckungszahlen jetzt einmal mit dem Fuß auf die Bremse zu treten. Giercke, die das Unternehmen für Make-up und Styling seit 2006 führt, ist optimistisch, dass es auch nach dem zweiten Lockdown für ihr Geschäft wieder voll weiter geht. „Wir haben den ersten gut überstanden. Auch nach dem zweiten wird das Geschäft wieder laufen.“

Nicholas, Allan und Malena Lim (v.l.) müssen ihr Restaurant Lim's in Buchholz im zuge des zweiten Lockdowns erneut schließen.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

Malena Lim, Lim’s Buchholz

Für die Gastronomen Malena, Nicholas und Allan Lim vom Restaurant Lim’s in Buchholz ist der zweite Lockdown ein harter Schlag. „Es ist für uns extrem schwer“, sagt Malena Lim. „Nachdem alles im April und Mai runtergefahren war, hatten wir uns gerade wieder erholt und alles lief wieder normal. Und jetzt soll plötzlich wieder Schluss sein.“ Schwierig sei das, auch, weil wieder viel Ware weggeworfen werden müsse, man nicht wisse, wie lange das ganze dauern werde. Bereits während der Schließung im Frühjahr musste das Restaurant seine Mannschaft von 80 auf 30 Festangestellte reduzieren. Etliche Aushilfen wurden damals gekündigt. „Wenn der Lockdown jetzt erneut länger als vier Wochen dauert, werden wir uns auch von den neuen Aushilfen trennen müssen“, so Malena Lim. Sie ist froh, dass ausreichend Rücklagen vorhanden sind, um auch eine zweite vorübergehende Schließung zu meistern.

Nathalie Rübsteck, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Kreis Stade

Nathalie Rübsteck empfindet vor allem die Bezeichnung „Lockdown light“ als zynisch, wie sie sagt. „Für unsere Branche ist das nicht light, da steht vielen das Wasser bis zum Hals, das trifft uns mit voller Härte.“ Während im Frühjahr viele Unternehmen noch Rücklagen hatten, seien diese jetzt aufgebraucht. „Wir hatten in den letzten Monaten ja in Wahrheit keinen Vollbetrieb.“ Hochzeiten, Familienfeiern und damit auch Übernachtungen seien wegen der Beschränkungen schon ausgefallen, die Gästezahlen hätten längst nicht das Vorjahresniveau erreicht. Jetzt hänge alles davon ab, dass die angekündigten staatlichen Hilfen schnell und unbürokratisch kommen – und nicht mit langer Verzögerung wie nach dem Frühjahr.

Kim Lindenau, Ratskeller Buxtehude

„Horror, Schockstarre“, das sei seine erste Reaktion gewesen, sagt Kim Lindenau, der das traditionsreiche Ratskeller-Restaurant in der Buxtehuder Altstadt betreibt. „Wir fühlen uns als Bauernopfer der Politik“, sagt er. „Gerade wir haben doch ausgefeilte Hygiene-Konzepte aufgestellt.“ Sein Plan nun: Mitarbeiter müssen in Kurzarbeit geschickt werden und das Restaurant werde wieder auf Lieferbetrieb umstellen. „Damit erreicht man aber gerade mal 20 Prozent des normalen Umsatzes“, sagt er. Und: „Ich hoffe, es bleibt beim November-Lockdown, wenn uns auch noch das Weihnachtsgeschäft verhindert wird, dann wird es richtig dunkel.“

Matthias Schönfeld, Wein Bistro Primus, Buxtehude

Das ständige Auf und Ab, das Nichts-tun-Können: das alles sei völlig zermürbend für Gastwirte, sagt Matthias Schönfeld. Und er halte den Lockdown auch für „völlig überzogen und nicht nachvollziehbar“. Das werde auch in der Buxtehuder Altstadt Opfer fordern in der Branche. „Wir werden zwar überleben, aber ob wir unter diesen Bedingungen weiter Lust dazu haben – das wird nun fraglich“, sagt er.

Friederike Gubernatis, BSV Buxtehude

Erst vor zwei Tagen hat der Verein eine dicke Broschüre verteilt, die etliche Sportangebote aufzeigte, die trotz Corona „wieder möglich“ seien. Und nun das. „Wir hatten gehofft, dass die Beschränkungen weniger streng ausfallen, dass eventuell Sport in kleinen Gruppen möglich bleibt“, sagt Vorstandsmitglied Friederike Gubernatis. Nun müsse man sehen, dass die Mitglieder trotz des Ausfalls vieler Angebote bei der Stange bleiben. Doch es sei nicht immer leicht, die Maßnahmen zu erklären, sagt sie: „Wie sollen wir den Kindern begreifbar machen, dass sie wegen Corona nicht spielen dürfen – die Profis aber doch?“​

Maik Schmanns, Horster Mühle, Horst

„Nach anfänglicher Zurückhaltung im Mai konnten wir im Juli und August aufgrund unserer vielen Außenplätze und des guten Wetters viele Gäste begrüßen und entsprechend gute Umsätze generieren. Doch alle größeren Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstage und diverse Oktoberfeste in unserem „Kuhstall“ sind weggebrochen“, sagt Restaurant-Chef Maik Schmanns. „Wir haben viele Stornierungen erhalten. Eine Ausser-Haus-Betrieb ist in unserer Lage nicht wirtschaftlich. Wir haben zu Beginn der Woche Kurzarbeit für unsere Mitarbeiter beantragt, hohe Kredite bei der Landesbank und der KfW aufgenommen. Aber auch Kredite müssen irgendwann zurückgezahlt werden.

Nadine Becher, MTV Ramelsloh

„Eine der Befürchtungen, dass es zu einem Massenaustritt kommen könnte, hat sich glücklicherweise bei uns nicht bewahrheitet“, sagt Nadine Becher vom MTV Ramelsloh. „Der umgangssprachliche Lockdown light wird erneut hervor bringen, dass wir auf weitere Fördermaßnahmen angewiesen sind, da Rückforderungen und eingeplante Einnahmen ausbleiben werden. Die Festkosten, wie beispielsweise Versorgerkosten, Angestellte und Dienstleister müssen weiter gezahlt werden.“

Barbara Buhrmann, Eintracht Hittfeld

„Was uns in diesem Moment umtreibt, ist weniger der finanzielle Verlust, der durch entgangene Spiele und Veranstaltungen und durch Kündigungen einzelner Mitglieder entstehtgt Barbara Buhrmann vom TSV Eintracht Hittfeld. „Vielmehr ist es die große Enttäuschung unserer Teilnehmer, die sich gefreut haben endlich wieder ihren Sport, wenn auch mit Einschränkungen,ausführen zu können.“ Trainer und Übungsleiter hätten sich viel Mühe gegeben, ihre Trainingseinheiten und Übungsstunden den momentanen Gegebenheiten anzupassen.

Restaurant Lieblingsplatz. Eigentümerin Christina Behrens mit ihrem Mann

Foto: Klaus Bodig / HA / Klaus Bodig

Christina Behrens, Lieblingsplatz Helmstorf

„Wirtschaftlich gesehen ist die Schließung erstmal eine Katastrophe und macht uns allen Sorgen, aber seien wir mal ehrlich - grundsätzlich trifft es uns nicht überraschend. Es muss eigentlich jedem klar gewesen sein, dass uns erst im Herbst und Winter die volle Breitseite der Corona-Krise erwischen wird“, sagt Christina Behrens vom Lieblingsplatz. „Für meinen Mann und mich gilt es von jeher flexibel zu denken, unser Konzept ständig zu überarbeiten und anzupassen, an die jeweilige Zeit, manchmal auch an besondere Trends. Während des letzten Lockdowns haben wir unsere Knödelerie ins Leben gerufen - feine Knödel mit köstlichen Saucen. Diese haben wir in den letzten Monaten erfolgreich in unser Angebot integriert und sind jetzt soweit, diese auch außer Haus zu verkaufen. Wir werden zusätzlichausgewählte Gerichte (ab 11.11. auch „Das Beste der Gans“) und andere hausgemachte Produkte für den Außer-Haus-Verkauf anbieten.

Vorerst können unsere Gäste telefonisch innerhalb der Öffnungszeiten bestellen und bei uns „kontaktlos“ am Restaurant abholen. Schnellstmöglich werden wir zusätzlich einen Online-Shop ins Leben rufen.“