Neu Wulmstorf. 424 Seiten umfasst die dicke Ausschussvorlage, Punkt für Punkt hat Neu Wulmstorfs Kämmerer Jörg Schröder darin mit einem Haushaltsplanentwurf für 2021 schon einmal aufgelistet, was an Ausgaben und was an Erträgen auf die 22.000 Einwohner große Gemeinde in den nächsten Jahren zukommt. Oder besser: Zukommen könnte: „Das ist wohl der am schlechtesten zu planende Haushalt, der mir bisher untergekommen ist“, sagte er jetzt bei der Präsentation des ersten Entwurfs im zuständigen Ratsausschuss.

Selbst kurzfristige Kalkulation wird unmöglich

Niemand könne zurzeit wissen, wie sich die Corona-Pandemie noch auswirken wird auf die Finanzen des Ortes. Dabei muss der Kämmerer in solchen Haushaltsplänen sogar die Finanzentwicklung für die nächsten vier Jahre skizzieren. Schröder: „Das ist in normalen Jahren schon nicht ganz einfach, jetzt wissen wir nicht einmal, was bis Dezember noch passiert.“

1,12 Millionen weniger Steuereinnahmen

Klar aber ist, dass die Corona-Krise im nächsten Jahr deutliche Spuren zeigt: Bei den Steuereinnahmen erwartet die Gemeinde nach aktuellem Stand derzeit ein Minus von mindestens 1,12 Millionen Euro gegenüber den bisher erhofften Einnahmen. Große Einsparungen bei den geplanten Investitionen sind aber nicht vorgesehen. Besonders 2022 kommt mit deutlich mehr als 20 Millionen Euro als wohl dickster Brocken der Neubau der Grundschule am Moor auf die Finanzplanung zu. Für 2021 rechnet der Haushaltsentwurf mit Gesamterträgen von 37,27 Millionen Euro.

Als Gesamtaufwendungen plant Neu Wulmstorf hingegen derzeit noch für 2021 mit 43,14 Millionen Euro. Der Plan würde dann also mit einem „Fehlbetrag“ von mehr als fünf Millionen Euro abschließen, wenn er denn so beschlossen wird. Auch für die Jahre 2022 und 2023 wird derzeit noch mit Fehlbeträgen im einstelligen Millionenbereich gerechnet. Erst 2024 kann die Gemeinde nach diesem Haushaltsentwurf wieder mit einem Plus rechnen. Dann, weil in dem Jahr das Gelände der früheren Hauptschule an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße zum Teil verkauft werden soll. Auf dem anderen Teil wird eben die neue fünfzügige Grundschule gebaut, die sich noch gegenüber befindet.

Neu Wulmstorf hat noch Rücklagen

Noch verfügt Neu Wulmstorf zwar über Rücklagen, um das Defizit im kommenden Jahr auszugleichen. Sie ist sozusagen noch „flüssig“. Doch schon bald könnten diese Rücklagen „aufgezehrt sein“, heißt es in dem Vorbericht zum Haushaltsentwurf: Und weiter: Investitionen könnten dann nur noch über Kredite getätigt werden. Und auch Personalkosten, Transferzahlungen, Mieten oder Straßenunterhaltung würden dann voraussichtlich nur noch mit Hilfe von Liquiditätskrediten möglich sein. Fazit im Haushaltsentwurf: „Die Gemeinde wird zukünftig voraussichtlich nicht umhinkommen, sich von einigen freiwilligen Leistungen zu verabschieden und Investitionen und Erhaltungsaufwand auf den Prüfstand zu stellen.“

Wo gestrichen wir, ist noch offen

Offen ist derzeit aber noch, wo der Rotstift angesetzt wird. Denn noch plant die Gemeinde auch ab 2024 beispielsweise größere Um- und Neubauten bei den anderen Grundschulen. Offen ist auch noch die Zukunft des sanierungsbedürftigen Freibads. Klar ist hingegen, dass sich die Verschuldung der Gemeinde erhöhen wird. Derzeit beträgt der Schuldenstand dem Haushaltsplan zufolge rund 4,6 Millionen Euro. 2024 könnte er nach derzeitigem Stand bei rund 23 Millionen liegen – also rund 1000 Euro pro Einwohner.

Noch allerdings ist das Zahlenwerk ein Entwurf. „Wie es am Ende aussieht, wissen wir eben noch nicht“, sagt SPD-Fraktionschef Tobias Handtke. Was man wisse, ist, dass dieser Haushalt eben sehr durch Corona beeinflusst sein wird. Und klar sei auch, dass die Gemeinde künftig nicht dauerhaft mehr ausgeben als einnehmen könne. „Wir müssen da Prioritäten setzen“, so der SPD-Politiker. Allerdings wird diese Prioritätensetzung wohl erst Anfang kommenden Jahres erfolgen. Wegen der ansteigenden Infektionszahlen sollen in Neu Wulmstorf die Haushaltsberatungen jetzt erst einmal verschoben werden. „Wir können hier nicht über Zahlen beraten, wenn gar nicht absehbar ist, wie sich Corona auf die Wirtschaft auswirken wird“, sagt Handtke.