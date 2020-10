Mähroboter aus Ferienhaus in Dänemark gestohlen? Ehepaar bestreitet Vorwurf

Hamburg/Neu Wulmstorf. Am Strand gesammelte Muscheln und dänische Nationalflaggen sind irgendwann langweilig als Urlaubsandenken – scheint sich ein Ehepaar aus Neu Wulmstorf gedacht zu haben und nahm kurzerhand den Mähroboter mit, der sonst seine Runden um das Ferienhaus in Dänemark dreht, in dem das Paar seinen Urlaub verbrachte.

So zumindest sieht das die Verwaltung der Ferienhaussiedlung, und die Polizei im Landkreis Harburg scheint ähnlicher Ansicht zu sein. Das Ehepaar hat eine etwas andere Erklärung dafür, warum ein dänischer Roboter auf einmal Neu Wulmstorfer Rasen mäht. Wie die Polizei mitteilt, habe sich am Dienstag ein Mitarbeiter der Verwaltung bei den Beamten gemeldet und geschildert, dass ihm ein hochwertige Mähroboter abhanden gekommen sei.

Mähroboter aus Dänemark in Neu Wulmstorf geortet

Zum Glück verfügt das Gerät nicht nur über allerhand Einstellungen für einen schönen Rasen, sondern auch über einen GPS-Chip, so dass er den Roboter orten konnte – überraschenderweise nicht in Dänemark, sondern an genau der Adresse in Neu Wulmstorf, die auch die letzten Mieter des Ferienhauses angegeben hatten.

Dort angekommen fanden die Polizisten tatsächlich das eher ungewöhnliche Souvenir vor. Das Ehepaar bestritt einen Diebstahl: Man habe das Gerät in Dänemark gebraucht gekauft. Sichergestellt wurde der Mähroboter trotz dieser äußerst überzeugenden Erklärung.

( josi )