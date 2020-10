Rosengarten. Wenn Ortsbürgermeisterin Anke Grabe durch Klecken geht, wird sie häufiger von jungen Eltern angesprochen. Die Frage ist fast immer die gleiche: „Wir suchen ein Haus oder Grundstück. Haben Sie eine Idee, wo eine Immobilie frei wird oder wo wir bauen können?“ Und obwohl Anke Grabe in der Region bestens vernetzt ist, muss sie fast immer den Kopf schütteln. Denn das Angebot an Ein- und Zweifamilienhäusern in der Gemeinde Rosengarten ist knapp. Hinzu kommt, dass Objekte häufig überteuert und damit für junge Familien unbezahlbar sind.

Genau das möchte Rosengartens SPD-Fraktion jetzt ändern. Junge Familien bis 40 Jahre mit Kind und Bezug zu Rosengarten sollen bei der Vergabe von Bauland bevorzugt werden, heißt es in einem SPD-Antrag, der jetzt im Bau- und Planungsausschuss abgestimmt worden ist. „Wir wollen jungen Familien die Möglichkeit geben, Bauland zu ‚bezahlbaren‘ Preisen zu erwerben“, sagt SPD-Gemeinderatsmitglied Klaus Meyer-Greve. „Mit der Maßnahme kann auch jungen Familien aus der Gemeinde der Erwerb von Eigentum innerhalb ihres sozialen Umfeldes ermöglicht werden.“

Bei der Fläche, für die der Antrag gilt, handelt es sich um den B-Plan „Klecken, Hainbuch-Ost“. Diese soll, so sieht es der Antrag vor, nach der in der Gemeinde geltenden Baulandrichtlinie erworben werden. Anschließend soll die Gemeinde sieben der neun geplanten Bauplätze vergeben und damit die Baulandpreise selbst gestalten können. „Wir haben die Möglichkeit die Preise selbst zu bestimmen“, sagt Klaus Meyer-Greve. „Damit können wir das Preisniveau deutlich unterhalb der derzeit am Markt aufgerufenen Preise für baureife Grundstücke halten.“

Angst vor „Zersiedlung der Gemeinde“

Eine Idee, die im Grundsatz auch in den anderen Fraktionen auf Zustimmung stößt. Allerdings nicht in diesem konkreten Fall. Denn bei dem Baugebiet, auf das sich der Antrag bezieht, handelt es sich um ein in der Region umstrittenes Projekt, das aufgrund seiner Lage nicht nur Befürworter auf den Plan ruft.

Die Fläche, um die es geht, liegt am Ortsrand von Klecken. Dort sollen auf einem 60 Meter schmalen Landstrich einer Rinderweide acht Einfamilien- und Doppelhäuser errichtet werden. Ein Vorhaben, das im Ortsrat Klecken auf Wohlwollen stößt, im Ortsrat Eckel sowie bei den Bürgern auf Ablehnung. Denn die zu bebauende Fläche grenzt unmittelbar an die am Ortsrand liegenden Grundstücke der Neu-Eckeler.

Diese befürchten nicht nur eine Entwertung der eigenen Immobilien sowie eine Zersiedelung der Gemeinde Rosengarten. Sie sorgen sich auch um das aus ihrer Sicht ökologisch wertvolle Gebiet in unmittelbarer Nähe zum Waldrand. Um zu verhindern, dass auf der Weide gebaut wird, haben sie eine Bürgerinitiative gegründet. Mehr als 400 Unterschriften haben sie gesammelt. Die Liste übergaben sie am Dienstag dem Bau- und Planungsausschuss.

Frühzeitige Bürgerbeteiligung

Dieser hatte zur öffentlichen Sitzung eingeladen, um den betroffenen Anwohnern mögliche Planungsvarianten vorzustellen. „Wir wollen eine frühzeitige Bürgerbeteiligung ermöglichen, um gemeinsam zu klären, was gewollt wird und was nicht“, sagt der Erste Gemeinderat Carsten Peters. Es gehe darum, einen offenen Prozess im Austausch mit den Bürgern zu gestalten.

Doch die Fronten sind bereits im Vorwege verhärtet. Für die Neu-Eckeler steht fest, dass sie jegliche Bebauung der Weide ablehnen. Rückendeckung bekommen sie vom eigenen Ortsrat. „Die Planungen verstoßen gegen das Zukunftskonzept Rosengarten 2030“, sagt Mitglied Marco Stöver (UWG).

„Darin heißt es, dass bei Neubauten ein Abstand von 35 Metern zum Wald eingehalten werden muss.“ Das aber sei hier nicht der Fall. Sein Mitstreiter Thies Ockelmann von den Grünen hält die Fläche vor allem deshalb für ungeeignet, weil sie nicht zu einer Optimierung des Ortsbildes führe. „Wir haben uns gemeinsam vorgenommen, den ländlichen Charakter unserer Gemeinde zu erhalten, und, wenn möglich, Flächen innerorts zu erschließen. Diese Fläche aber liegt am Ortsrand.“

Überhaupt bestehe die Gefahr, dass der angestrebte moderate Wachstumskurs der Gemeinde von zwei Prozent jährlich nicht eingehalten werde. „Soll die Gemeinde etwa zur Schlafstadt Hamburgs werden“, fragt Ockelmann. Verärgert sei man auch darüber, dass nicht auch andere Flächen zur Bebauung geprüft worden seien. „Wir haben der Gemeinde in der Vergangenheit immer wieder Flächen angeboten. Aber offenbar bleiben sinnvolle Anträge in der Schublade, während ein extrem umstrittener wie dieser behandelt wird“, beklagt Marco Stöver.

Bedarf ist definitiv da

Argumente, die bei der Gegenseite auf Unverständnis stoßen. „Ich finde die Pläne sehr ansprechend“, sagt Bürgermeisterin Anke Grabe. „Die Behörden haben keine Einwände gezeigt, insofern können die Planungen weitergeführt werden.“

Es sei jedoch bedauerlich, dass es zwischen zwei Ortschaften zu Streitigkeiten komme, wenn neue Baugebiete ausgewiesen werden. Der Bedarf sei definitiv da. Mit den Grundstücken könne man diesen zumindest ansatzweise befriedigen. „Wir sind uns doch einig, dass moderate Bebauung, die sich gut einfügt, in unserer Gemeinde stattfinden soll“, wendet sich Grabe an die Anwesenden. „Genau das ist hier gegeben.“

Zwei Stunden dauert die Diskussion. Dann wird abgestimmt: Die Planungen für „Klecken, Hainbuch-Ost“ sollen weitergehen – begleitet von einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung. Zwei Planungsvarianten werden im Rathaus öffentlich ausgelegt. Die Bürger haben die Möglichkeit, sich zu äußern.

Um 21.30 Uhr ist die Sitzung vorbei. Die Anwohner machen sich enttäuscht auf den Heimweg. „Wir kommen uns vor wie Statisten. Mitwirkung sieht anders aus“, findet Anwohnerin Rosi Beyer, die gemeinsam mit ihren Mitstreitern von der Bürgerinitiative prüfen will, ob rechtliche Schritte gegen die Planungen möglich sind. „Wir werden uns erneut zusammensetzen“, sagt sie. „Aufgeben kommt nicht in Frage.“