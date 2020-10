Buxtehude . Mit dem Bau von immer neuen Wohnungen wächst im südlichen Hamburger Umland auch der Bedarf nach Kita-Plätzen: In Neugraben, Neu Wulmstorf oder Buxtehude sind daher zahlreiche neue Einrichtungen geplant. Fraglich ist oft nur, woher das Personal kommen soll. Schon jetzt haben viele Kitas hier Not, Stellen zu besetzen. In Buxtehude hat das jetzt zu einer besonders dramatischen Lage geführt. Dort betreibt der Verein Lebenshilfe eine Kita in der Ortschaft Immenbeck und überraschte Anfang Oktober die Eltern mit der Ankündigung, bereits im November eine gesamte Gruppe schließen zu wollen. „Perspektivisch“ wolle der Verein sogar die komplette Trägerschaft für diese eine Kita abgeben, eröffnete man den konsternierten Eltern.

Schwangerschaften, Kündigungen und das erfolglose Bemühen um Anwerbung neuer Erzieherinnen hätten zu diesem Entschluss geführt, begründete Kita-Leiterin Susann Schnarr-Agoston jetzt während einer Sondersitzung des Buxtehuder Jugendhilfeausschusses zu dem Thema den Entschluss. Für die Kita sei es besonders schwer, Personal zu finden, weil sie lediglich mit dem Auto zu erreichen sei. Auch das Gebäude, das der Stadt gehört, sei in keinem guten Zustand, bemängelte sie.

Städtisches Personal als Nothilfe

Während der Ausschusssitzung konnte Buxtehudes Jugendamtsleiterin Andrea Lange-Reichardt allerdings Entwarnung geben. Die Stadt habe geprüft, ob sie eigenes Personal als Nothilfe in einer solchen Situation an einen freien Träger entsenden könne, der eigentlich Personalangelegenheiten in eigener Regie regelt

„Wir haben dann eine Kollegin gefunden, die das übernehmen würde“, so Lange-Reichardt. Zusammen mit zwei weiteren Einstellungen könne man nun die Gruppe erstmal fortführen. „Ich glaube, das ist ein gutes Zwischenergebnis“, sagte sie. Jetzt komme es darauf an, dass es für Eltern und Betreuer eine gute Perspektive gebe, bis ein neuer Träger gefunden sei. „Wir werden eine Lösung finden“, versprach sie den anwesenden Eltern, die sich für die rasche Unterstützung und auch den persönlichen Einsatz der Buxtehuder Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt bedankten.

Pool von Quereinsteigern

Um künftig auf solche Personalprobleme in den Kitas der Stadt reagieren zu können, müssten jetzt „neue Dinge“ überlegt werden, kündigte Jugendamtsleiterin Lange-Reichardt an. Denkbar sei beispielsweise ein Pool von Quereinsteigern, die als Springerkräfte eingesetzt werden könnten. Allerdings habe es in den 20 Einrichtungen der Stadt bisher noch kein derart großes Personalproblem gegeben wie in diesem Fall. Eine tageweise Schließung einer Gruppe sei schon einmal vorgekommen, aber noch nie eine komplette Schließung.

Bis Sommer 2022 läuft für die Immenbecker Kita der Vertrag zwischen Stadt und Lebenshilfe jetzt noch. Deutlich wurde während der Sitzung aber, dass beide Seiten einen schnelleren Wechsel wollen. Und das nicht nur wegen der Personalprobleme: Offensichtlich gibt es zwischen Stadt und Verein auch Differenzen zum Zustand des Gebäudes und den Umständen der plötzlichen Ankündigung zum Rückzug der Lebenshilfe, die in Buxtehude sonst viele Angebote zur Jugend- und Behindertenhilfe unterhält.

Deutlich wurde jedenfalls, dass die Lebenshilfe, die derzeit eine eigene Grundschule plant, wenig Interesse an einer Fortführung der Immenbecker Kita hat: „Wir wollen das Kita-Jahr zu Ende bringen, aber wenn sich ein anderer Träger schon früher findet, stehen wir dem nicht im Weg“, so Kita-Leiterin Schnarr-Agoston.