Lüneburg . Nach einer bestätigten Corona-Virus-Infektion wendet sich der Landkreis Lüneburg an die Öffentlichkeit. Er bittet Gäste, die sich vor zehn Tagen in der Musikkneipe Pesel aufgehalten haben, um besondere Aufmerksamkeit. „Seit heute liegt uns das positive Testergebnis einer Person vor, die am Samstag, 10. Oktober in der Musikkneipe am Stint war“, erklärt die Leiterin des Fachdienstes Soziales Yvonne Hobro. „Um einen Hotspot und Ansteckungen zu vermeiden, müssen wir nun sehr schnell vorgehen.“

Aus diesem Grund bittet das Gesundheitsamt Menschen, die in der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober im Pesel waren, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten. „Es reichen schon leichte Krankheitssymptome wie Kopfschmerzen und Schnupfen. Wer sich nicht gesund fühlt, bleibt bitte unbedingt zu Hause und lässt sich auf das Virus testen“, appelliert Yvonne Hobro.

Gleichzeitig betont sie: „Für uns zählt allein, die Infektionskette zu durchbrechen. Niemandem drohen irgendwelche Konsequenzen wegen des Kneipenbesuchs.“

Parallel dazu arbeitet das Gesundheitsamt die ersten Kontakte ab. „Es gibt sehr viele Personen, die alle abtelefoniert werden müssen – das braucht seine Zeit. Weil das Virus aber keine Pause macht, haben wir uns zu dem öffentlichen Aufruf entschieden.“