Landkreis Harburg. Neu ankommende Migrantinnen und Migranten erhalten von der Abteilung Migration der Landkreisverwaltung ab sofort eine Willkommensmappe mit allen wichtigen Informationen.

Bildung und Sprache, Wohnen, Informationen über Land und Leute, der öffentliche Personennahverkehr, Arbeit und Praktikum – das sind einige der Themen mit denen sich Migrantinnen und Migranten auseinander setzen müssen, die zum Teil aus Kriegsgebieten in den Landkreis Harburg geflüchtet sind. Um den Neuankömmlingen die Orientierung in ihrem neuen Umfeld zu erleichtern, hat eine Projektgruppe in der Kreisverwaltung nun eine Willkommensmappe mit allen wichtigen Informationen zusammengestellt.

Einer der ersten, die das neue Informationspaket bei der Aufnahme im Landkreis Harburg erhielten, war der 19-jährige Ivorer Aboubaka Sidik Bamba, der im April nach Deutschland eingereist ist, einen Asylantrag gestellt hat und dem Landkreis Harburg aus der Erstaufnahmeeinrichtung in Oerbke (Landkreis Heidekreis) zur Unterbringung zugewiesen wurde. Die neue Mappe erhalten alle neu zugewiesenen Flüchtlinge und Familienmitglieder, die im Rahmen des Familiennachzugs in den Landkreis Harburg kommen.