Harburg. Am Freitag war es endlich soweit: nach knapp zwei Jahren Bauzeit hat die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) zwei fabrikneue Lokomotiven der Baureihe 147.5 an metronom übergeben. „Die Loks sind energieeffizienter und haben niedrigere Instandhaltungskosten“, beschreibt Thomas Nawrocki, Leiter Fahrzeugmanagement der LNVG, den Unterschied zu den seit 2003 eingesetzten Loks.

Bis 2026 werden Loks und Waggons modernisiert

Damit wird der Fuhrpark des metronom zwischen Hamburg, Bremen, Lüneburg, Hannover und Göttingen gestärkt. metronom als Betreiber der Strecken setzt Lokomotiven und Wagen ein, welche zum landeseigenen Fahrzeugpool der LNVG gehören. Und diese Fahrzeuge werden bis 2026 runderneuert. Das große Modernisierungsprogramm läuft bereits seit einem Jahr. In diesem Zuge werden alle 257 Loks und Doppelstockwagen der LNVG nach knapp 20 Jahren generalüberholt. Die Modernisierungsarbeiten erfolgen im laufenden Betrieb, für den je Fahrzeug etwa zweimonatigen Umbau werden einzelne Wagen und Loks während des normalen Betriebes herausgenommen und nach der Modernisierung wieder eingesetzt. Und da helfen zwei neue Loks natürlich sehr. Sie ersetzen zunächst einmal ältere Loks, welche dadurch schneller modernisiert werden können.

24.000 neue Sitze und WLAN

Die wichtigsten Verbesserungen an den Wagen: Es werden komplett neue Sitze eingebaut – im Ganzen rund 24.000. Die Sitze bekommen Klapptische mit Laptop-Halterung. An den Vierer-Sitzgruppen werden Steckdosen eingebaut. Auch eine leistungsfähige WLAN-Ausstattung ist vorgesehen. Die Wagen werden zudem mit Videoaufzeichnung ausgerüstet. Aber nicht nur das: nach Abschluss der gesamten Erneuerung der Züge im Jahr 2026 erhofft sich metronom einen größeren Fahrzeugpool, mit dem auch zusätzliche Fahrten angeboten werden können.

Kapazitäten sollen erhöht werden

„Wir würden die Kapazitäten zu den Metropolen Hamburg, Hannover und Bremen gern erhöhen. Hier sind häufigere Fahrten, zum Beispiel im Halbstundentakt, sinnvoll und notwendig, um die große Nachfrage auch künftig bedienen zu können“, sagt Lorenz Kasch, kaufmännischer Geschäftsführer des metronom. Und weiter: „Wir freuen uns sehr über die neuen Loks und das Modernisierungsprogramm. Das sind die besten Voraussetzungen für einen modernen, leistungsfähigen Nahverkehr, wie wir ihn verstehen. Deshalb unterstützen wir die LNVG bei dem Programm, wo wir nur können.“

Neue Loks wurden in Kassel gebaut

Bombardier Transportation hat zu Ende September die Zulassung der Lokomotiven beim Eisenbahnbundesamt erwirkt. Die beiden neuen Loks wurden in Kassel gebaut. Das Unternehmen bleibt auch für die Instandhaltung verantwortlich (so genannter Entity in Charge of Maintenance (ECM)). „Diese beiden TRAXX-Lokomotiven sind die ersten Schienenfahrzeuge, die nach dem neuen europäischen Genehmigungsverfahren, dem vierten Eisenbahnpaket, zugelassen wurden. Ich bin sehr stolz darauf, dass mein Team diese Herausforderung so gut gemeistert hat. Alle Beteiligten haben sehr gut zusammengearbeitet“, betonte Francois Muller, Leiter des Geschäftsbereichs Private Bahnbetreiber & Service bei Bombardier Transportation. Nach der erfolgreichen Abnahme durch die LNVG wurden heute die beiden Loks an metronom übergeben. Schulungsfahrten haben bereits begonnen.

Infrastruktur muss mithalten können

Neue Fahrzeuge allein reichen aber nicht aus, um das Fahrplanangebot zu erweitern, richtet Torsten Frahm, technischer Geschäftsführer des metronom, einen Appell an die Politik und DB Netz: „Die LNVG handelt mit dem Modernisierungsprogramm vorausschauend und solide, so dass auch künftige Bedürfnisse der Fahrgäste erfüllt werden. Das erwarten wir auch von der Infrastruktur, also von Gleisen, Signalen und Oberleitungen. Um auch die künftige Nachfrage bedienen und die Verkehrswende schaffen zu können, brauchen wir kurzfristige Verbesserungen der Infrastruktur. Unsere Infrastrukturinitiative zeigt dafür den Weg.“

Mit pragmatischen Lösungen könnten in drei bis fünf Jahren die schlimmsten Engpässe beseitigt sein, bevor die großen, langfristigen Baumaßnahmen irgendwann in ferner Zukunft starten. “

An diesem Tag in Uelzen überwiegt aber die Freude, als Torsten Frahm und der Lokführer Guido Scharfenort stellvertretend für alle 550 Mitarbeiter des metronom die neuen Loks in Empfang nehmen.