Landkreis Harburg. Die Personalsituation an den allgemein bildenden Schulen im Landkreis Harburg bleibt zum Schuljahr 2020/21 weiter angespannt. Von den 2200 Stellen, die das Land Niedersachsen ausgeschrieben hat, sind auch zwei Monate nach Schuljahresbeginn noch 146 unbesetzt. Auch an den Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen im Landkreis Harburg konnten nicht alle ausgeschriebenen Stellen besetzt werden.

Angespannt ist die Situation an den Schulen außerdem durch die Umstellung der Schulzeit bis zur Abiturprüfung von acht auf neun Schuljahre. Im Zuge dessen steigt die Zahl der Schüler in Niedersachsen von etwa 822.000 im Schuljahr 2019/2020 auf rund 848.000. „Damit bringt das Schuljahr 2020/2021 besondere Herausforderungen mit sich, die durch die Corona-Lage noch überlagert und verstärkt werden“, bestätigt Ulrich Schubert, stellvertretender Sprecher des Kultusministeriums, dem Abendblatt.

Ein ganzer Jahrgang mehr an den Gymnasien

Auch für die Gymnasien und Gesamtschulen im Landkreis bedeutet die Umstellung auf das Abitur nach 13 Schuljahren mehr Arbeit. Sie müssen einen ganzen Jahrgang und damit bis zu 200 Schüler mehr pro Schule versorgen – bei kaum steigender Zahl an Lehrkräften.

„Die Situation ist schwierig“, sagt Margrit Wendt, stellvertretende Schulleiterin des Buchholzer Gymnasiums am Kattenberge. „Die Lage hat sich eindeutig zugespitzt. Mit fast der gleichen Lehrkräftezahl muss nun ein ganzer 13. Jahrgang mehr versorgt werden.“ Fünf neue Lehrerstellen hatte das GaK von der Landesschulbehörde zum Schuljahr 2020/21 bekommen. Nur vier davon konnten besetzt werden. Gleichzeitig stieg die Schülerzahl aufgrund des 13. Jahrgangs um zirka 180 Schülerinnen und Schüler.

Ähnlich sieht die Situation am Albert-Einstein-Gymnasium aus. Die Schule in Buchholz durfte zum Schuljahresbeginn vier neue Stellen ausschreiben. Drei davon konnten besetzt werden. „Durch den wieder hinzugekommenen Jahrgang 13 ergibt sich eine angespannte Personalsituation“, sagt Schulleiter Andreas Wolff. Um fehlende Stellen zu kompensieren, sei der Teilzeitumfang einzelner Lehrkräfte erhöht worden. Zudem gebe es Mehrarbeit. „Es kann gerade noch alles abgedeckt werden“, sagt Andreas Wolff.

Es fehlen Bewerber auf die ausgeschriebenen Stellen

Auch am Gymnasium Hittfeld konnten zum Schuljahresbeginn nicht alle ausgeschriebenen Stellen besetzt werden. Von den sechs von der Landesschulbehörde zur Verfügung gestellten Lehrerstellen konnte die Schule bislang vier besetzen. Für die Schulleitung ist das um so ärgerlicher, als dass eine nicht besetzte Stelle letztendlich an die Landesschulbehörde zurückgegeben werden muss, um diese später neu zu besetzen – gegebenenfalls auch an einer anderen Schule.

Um Unterrichtsausfälle zu vermeiden, behilft man sich am Gymnasium Hittfeld personell durch Vertretungslehrkräfte sowie durch Anpassung der Unterrichtsverteilung. „Dem Bedarf der Schulen steht momentan in bestimmten Fächern ein zu geringes Bewerberangebot entgegen“, sagt Schulleiter Frank Patyna. Das betreffe hauptsächlich die Fächer Physik, Mathematik, Kunst, Musik, Werte und Normen sowie Informatik. Patyna: „Die Bewerberlage ist in der letzten Zeit sehr viel dünner geworden, so dass Schulen nicht mehr in dem Maße wie noch vor einiger Zeit aus einer umfangreichen Stellenbewerberliste auswählen können.“

Weniger Stunden in kleineren Klassen

Auch an der IGS Winsen-Roydorf ist die personelle Situation angespannt. „Die Lage ist wirklich schlimm“, sagt Schulleiterin Bianca Schmitz. „Wir hatten früher auf eine ausgeschriebene Stelle zirka vier bis acht Vorstellungsgespräche. Im letzten Durchgang hatten wir bei einigen Stellen überhaupt gar keine Gespräche. Besonders schwierig ist es in Mathematik, Physik, Kunst, Musik, Informatik und Technik. Von den sechs ausgeschriebenen Vollzeitstellen mit insgesamt 147 Lehrerstunden konnten aktuell lediglich vier besetzt werden mit einer Vollzeit-, einer Teilzeitkraft und zwei Quereinsteigern.

Das entspricht 67,5 Lehrerstunden. „Es gab nur ganz wenige Gespräche“, so Bianca Schmitz. Für das Kollegium bedeutet das: mehr Arbeit. Zudem muss der Unterricht verkürzt werden, anstatt Sport gibt es Mathe – denn Hauptfächer haben Vorrang. Im Schnitt kommt es in der Woche zu zwei bis drei Stunden Unterrichtsausfall pro Klasse. Das Kultusministerium Niedersachsen müsse dafür sorgen, dass der Lehrerjob wieder attraktiver wird, lautet ihre Forderung. Ideen dafür hat Bianca Schmitz viele: bessere Bezahlung, Reduzierung der Stundenverpflichtung, kleinere Klassen.

Für das Kultusministerium sind die Forderungen der Schulen nicht unbedingt nachvollziehbar. „Die Lage hat sich trotz Mehrbedarf durch den Wechsel von G8 zu G9 mit 13 Schuljahren bis zum Abitur deutlich entspannt“, sagt Sprecher Ulrich Schubert. Das gelte insbesondere für die Grundschulen. Schubert räumt allerdings ein, dass die Versorgung der nichtgymnasialen Schulformen des Sekundarbereiches I weiterein eine besondere Herausforderung darstellten. „Nach wie vor fehlen vor allem ausgebildete Lehrkräfte mit dem Lehramt für Sonderpädagogik sowie für die Fächer des sogenannten Mint-Bereichs.“

Das Ministerium sieht die Lage weniger dramatisch

Laut Kultusministerium trage auch die Nähe zu Hamburg dazu bei, dass die personelle Lage an den Schulen im Landkreis Harburg vergleichsweise gut sei. So konnte das Land Niedersachsen nach Ministeriumsangaben 77 der 80 ausgeschriebenen Lehrkräftestellen an den öffentlich allgemein bildenden Schulen zum neuen Schuljahr besetzen.

Die Nachfrage an den Schulen ergab allerdings eine höhere Zahl. Laut Ministerium sei der hohe Besetzungsgrad unter anderem durch viele Bewerbungen auch aus anderen Bundesländern erreicht worden. Schubert: „Das zeigt: Niedersachsen ist ein attraktives Land, in dem auch viele Lehrer aus anderen Ländern unterrichten wollen. Vor allem der Landkreis Harburg schneidet gut ab.“

Mathe und Naturwissenschaften sind das Hauptproblem

Ein Grund dafür, dass die Schulen im Landkreis noch besser dastehen als in anderen Regionen Niedersachsens, könnte die Nähe zu Hamburg sein. „Andere Gymnasien haben es sicherlich schwieriger, Personal zu finden“, glaubt Schulleiterin Margrit Wendt. „Gerade viele unser jüngeren Kollegen wohnen in Hamburg und kommen zur Arbeit nach Buchholz.“ Mit der Nähe zur Metropole konnte auch das Gymnasium Hittfeld bei der Bewerbersuche punkten. So konnte Schulleiter Frank Patyna im Zuge der Stellennachbesetzung jetzt doch noch eine weitere Stelle besetzen.

Der neue Kollege kommt aus Nordrhein-Westfalen und wird zum 1. November seinen Dienst aufnehmen. „Außerdem hat sich ein bereits pensionierter Kollege aus Buxtehude bereit erklärt, als Teilzeitkraft in Hittfeld auszuhelfen“, sagt Frank Patyna. Die Freude über die neuen Kollegen an der Schule ist aus zweifacher Sicht groß. Zum einen entlasten sie das Team. Zum anderen unterrichten sie dort, wo dringend Verstärkung gebraucht wird: im Fach Physik.