Lüneburg. Die 21 Filialen der Sparkasse Lüneburg sind seit Anfang Oktober deutlich seltener für Kunden geöffnet. Hintergrund ist dem Kreditinstitut zufolge die sinkende Nachfrage klassischem Schalter-Service. Die Kunden erledigten ihre Finanzgeschäfte zunehmend übers Internet oder per Smartphone-App. Künftig sind deshalb mehr Mitarbeiter in der Beratung tätig und dafür weniger am Schalter.

Die neuen Öffnungszeiten seien auf das Kundenverhalten zugeschnitten und deshalb teilweise von Filiale zu Filiale unterschiedlich, hatte Sparkassen-Vorständin Sabine Schölzel Ende August angekündigt. Tatsächlich haben sich mit der Umstellung die Stunden, in denen die Schalter geöffnet sind, fast halbiert: von 700 auf 388 Stunden pro Woche. Dies hatte zunächst die Landeszeitung für die Lüneburger Heide berichtet.

Bisher hatten alle Standorte 32 Stunden in der Woche geöffnet: montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags auch von 14 bis 18 Uhr. Seit dem 1. Oktober haben die meisten Filialen vormittags von 9 bis 12 Uhr geöffnet und teilweise nachmittags noch einmal für drei Stunden.

Eine große Umstellung für Kundinnen und Kunden

„Uns ist bewusst, dass das für einige Kundinnen und Kunden eine Umstellung ist. Und wir hoffen, dass sie sich schnell an die neuen Öffnungszeiten gewöhnen“, sagt Sparkassen-Sprecherin Angela Meyer und betont: „Mit unseren Veränderungen behalten wir auch in Zukunft unsere Regionalität im Fokus, sind weiterhin für unsere Kundinnen und Kunden vor Ort da und orientieren uns gleichzeitig an ihren veränderten Bedürfnissen.“

Die Kunden gingen immer seltener zum Schalter, um Überweisungen zu tätigen oder Geld abzuheben, sondern nutzten dafür zunehmend digitale Lösungen wie die Onlinefiliale oder die Sparkassen-App. Dies habe, so Meyer, eine Analyse ergeben, für die unter anderem mit Kunden gesprochen wurde sowie Kundenströme ausgewertet wurden.

Während der Bedarf an Schalter-Service nachlasse, sei der persönliche Beratungsbedarf bei komplexeren Finanzthemen gestiegen. Deshalb wurden die Möglichkeiten, sich in dieser Hinsicht beraten zu lassen, zeitlich ausgeweitet. So sind Beratungen zu Baufinanzierung, Altersvorsorge oder Vermögensanlage montags bis freitags zwischen 8 und 20 Uhr möglich.

„Das bedeutet, dass wir künftig 1200 Stunden Beratungszeit in den Filialen pro Woche anbieten“, sagt Meyer. Das sei ein Plus von 500 Stunden im Vergleich zu vorher. Die Gespräche können persönlich geführt werden oder auch per Telefon oder Videokonferenz über das neu eingerichtete Digitale Beratungscenter. Termine müssen vorab online oder telefonisch vereinbart werden.

Der Landkreis ist ebenso betroffen wie die Stadt

Die Einschränkungen bei den Öffnungszeiten betreffen die Filialen unterschiedlich stark. Während der Hauptsitz An der Münze in der Lüneburger Innenstadt auch über Mittag geöffnet bleibt, als einzige Filiale auch an den Sonnabenden vormittags öffnet und so insgesamt nur vier Stunden – von 47 auf 43 – einbüßte, fallen die Schalterzeiten im Stadtteil Oedeme komplett weg. Auch das Campuscenter an der Leuphana Universität ist vorübergehend geschlossen. Im Hanseviertel, am Loewe-Center und am Garbers-Center sind die Schalter nachmittags nur noch jeweils einmal pro Woche geöffnet. Die übrigen Stadtfilialen haben jeweils an zwei Nachmittagen geöffnet.

Der Landkreis ist ebenso betroffen wie die Stadt. Nur an fünf der zwölf Landkreis-Standorte sind die Schalter an zwei Tagen pro Woche auch nachmittags geöffnet: in Adendorf, Bardowick, Bleckede, Ilmenau und Gellersen. Die übrigen Filialen haben nur einen Nachmittag geöffnet. In Amelinghausen, Brietlingen und Neuhaus bleiben die Türen an einem beziehungsweise zwei Tagen pro Woche ganz geschlossen.

Aufgegeben wurden auch zwei Selbstbedienungsstandorte am Filmpalast und am Bilmer Berg in Lüneburg. Grund ist laut Sparkasse die zu geringe Nutzung. Unklar ist noch, wie es mit dem SB-Standort in Neetze weitergeht, dort hatte der Vermieter den Mietvertrag gekündigt. Die Sparkasse suche nach einem neuen Standort, sagt Meyer. „Derzeit prüfen wir, ob wir während der Übergangszeit einen Container aufstellen.“

Die Sparkasse Lüneburg

Die Sparkasse Lüneburg ist einer der größten Arbeitgeber in der Region. Sie hat 524 Mitarbeiter sowie 21 Filialen und 15 SB-Standorte in der Stadt und im Landkreis Lüneburg. Rund 97.000 Privatleute haben ein Girokonto bei der Sparkasse Lüneburg. Hinzu kommen rund 8800 Geschäftsgirokonten (Stand 2019).





Die Filialen waren während des Corona-Lockdowns vorübergehend eingeschränkt geöffnet, von Mitte Mai an galten wieder die üblichen Öffnungszeiten. Jetzt wurden diese dauerhaft reduziert. Die neuen Öffnungszeiten aller Filialen sind im Internet auf www.sparkasse-lueneburg.de einzusehen.



Das Kunden-Servicecenter ist mo.-fr. von 8 bis 19 Uhr telefonisch unter 04131/2880 zu erreichen.