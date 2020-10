Winsen. Zum 16. Mal hat der Rotary Club Winsen (Luhe) jetzt seinen Jugendförderpreis vergeben. Der mit 3000 Euro dotierte Preis ging in diesem Jahr an Benedikt Stock (22) aus Winsen-Pattensen. 16. Preisverleihung, das klingt nach Routine, aber es war in diesem Jahr eine ganz andere Preisübergabe als in den vergangenen Jahren. Die Corona-Pandemie war schuld daran, dass Benedikt Stock seinen Preis im Frühjahr nicht in Empfang nehmen konnte. Eine geplante Festveranstaltung mit Gästen und musikalischer Begleitung musste wegen der Corona-Auflagen ausfallen. In der Zeit machte Benedikt gerade seinen Bachelor-Abschluss für Mathematik an der Jacobs University in Bremen.

Inzwischen können Meetings des RC Winsen (Luhe) im Saal der Stadthalle unter Beachtung der Abstandsregeln wieder stattfinden. Allerdings konnte ausgerechnet jetzt zum anberaumten Termin Preisträger Benedikt Stock nicht persönlich dabei sein. Denn einen Tag zuvor musste er sich an seiner neuen Universität in Oxford anmelden. Und so begrüßte Clubpräsident Heiner Austrup den Preisträger zwar in der Stadthalle, aber der war per Video-Chat zugeschaltet.

Das schuf für den kleinen Festakt einen besonderen Rahmen. Präsident Austrup erinnerte an die vielen Auszeichnungen und Preise, die Benedikt Stock bereits in jungen Jahren in Sachen Mathematik erhalten hatte. Dadurch war auch der Rotary Club Winsen (Luhe) auf ihn aufmerksam geworden.

„Ich bin gespannt, was noch alles kommt“

Prof. Dirk Schleicher, über viele Jahre Mentor von Benedikt Stock, schilderte in einer launigen Laudatio den Weg des jungen Wissenschaftlers, der schon in der Grundschule in Pattensen und erst recht am Luhe-Gymnasium ein mathematischer „Überflieger“ war. Sicher ein Höhepunkt war beim Wettbewerb „Jugend forscht“ 2018 der Preis des Bundespräsidenten für eine außergewöhnliche Arbeit. Benedikt und zwei Mitstreitern war es gelungen, einen hochkomplexen mathematischen Beweis erstmals per Computer nachzuvollziehen. Prof. Schleicher: „Ein Durchbruch – zeigen, wie Mathematik im 21. Jahrhundert funktioniert.“

Für Benedikt nahm dessen Mutter Andrea Busse den Preis von Präsident Austrup entgegen. Sie dankte dem Rotary Club, aber auch den Lehrern des Luhe-Gymnasiums, die Benedikt immer unterstützt haben. Und mit Blick auf ihren Sohn sagte sie: „Ich bin gespannt, was noch alles kommt.“ Von der Videoleinwand bedankte sich Benedikt Stock bei allen, die ihm auf seinem Weg geholfen haben, im Moment besonders den Rotariern. „Das Preisgeld macht mir die Teilnahme an weiteren Projekten möglich“, sagte er. Benedikt Stock strebt jetzt in Oxford seine Promotion in Sachen Mathematik an.