Buxtehude. Anfang des Jahres sah die Finanzplanung der Stadt Buxtehude noch sehr rosig aus: Trotz geplanter Millionenausgaben für Schulen, Straßen und Sportstätten sollten die Haushalte der nächsten Jahre noch ausgeglichen sein, also ohne ein Minus in der Bilanz abschließen. Doch dann kam Corona: Die jüngsten Steuerschätzungen der Stadt sehen zwar wieder etwas optimistischer aus als am Anfang der Pandemie. Doch ganz ohne Folgen wird es nicht bleiben: „Wir werden die Bugwelle von Corona nun nächstes Jahr zu spüren bekommen“, sagte jetzt Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt bei der ersten Vorstellung ihres Haushaltsentwurfs für 2021 vor dem Stadtrat.

Statt Überschuss jetzt Defizit

In Zahlen liest sich das so: In der mittelfristigen Finanzplanung war man für 2021 noch von einem kleinen Überschuss von 700.000 Euro ausgegangen, jetzt klafft 2021 voraussichtlich zwischen erwarteten Erträgen und geplanten Aufwendungen tatsächlich ein Loch von rund acht Millionen Euro. Wobei nicht die Ausgaben steigen werden, sondern die Einnahmen geringer ausfallen als Anfang des Jahres noch gedacht.

Steuereinnahmen fallen geringer aus

Aus mehreren Gründen, wie Oldenburg-Schmidt erläuterte: Zum einen fallen Steuereinnahmen geringer aus. Weit größer aber ist der Verlust bei den Schlüsselzuweisungen des Landes, wobei Buxtehude auch nicht in Genuss des niedersächsischen Corona-Rettungsschirms für Kommunen kommt. Beides hat mit dem Berechnungsmodus zu tun: Dabei werden ausgerechnet die Monate gezählt, in den die Stadt noch unerwartete zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen erhalten hatte.

Die Estestadt hat große Rücklagen

Dennoch hält die parteilose Verwaltungschefin den Haushalt so für genehmigungsfähig und verweist auf Überschuss-Rücklagen von 46,6 Millionen Euro. Das sei schon etwas Besonderes, über eine solche gute finanzielle Grundlage würden nicht viele Kommunen verfügen, argumentierte sie und gab die Marschrichtung für das kommende Jahr vor: So soll die Stadt wie geplant weiter kräftig investieren und kein Projekt streichen. Bis 2024 sind dazu mit Hilfe des Eigenkapitals und auch Investitions-Krediten rund 90,8 Millionen Euro eingeplant: Unter anderem für eine neue Schulsport- und Handball-Bundesliga-Halle für rund 20 Millionen Euro. Geplant sind auch weitere, größere Um- und Neubauten an den Buxtehuder Schulen und Kitas sowie Straßensanierungen.

Jetzt investieren, damit die Wirtschaft anspringt

„Gerade jetzt müssen wir weiter investieren, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln“, forderte die Bürgermeisterin. Auch für das Jahr 2022 rechnet sie deshalb noch mit einem Minus von rund zwei Millionen Euro, erst 2023 und 2024 werden sich nach der derzeitigen Finanzplanung der Stadt die Ausgaben und Einnahmen wieder die Waage halten. Alles bleibe aber trotz Corona wie zuvor geplant im Haushalt, bekräftigte sie und versprach zugleich, dass dieses ehrgeizige Vorhaben auch nicht von Steuererhöhungen flankiert werden soll. Es sei jetzt nicht die Zeit, um Bürger und Wirtschaft noch zusätzlich zu belasten.

Nachhaltigkeit als neues Thema

Und auch bei einem anderen Ziel solle Buxtehude nicht vom Kurs abweichen, kündigte Oldenburg-Schmidt an, die im Herbst nächsten Jahres bei den Kommunalwahlen wiedergewählt werden will. So müsse auch das Thema Nachhaltigkeit weiter bei den künftigen Investitionen berücksichtigt werden. „Wir brauchen da einen Systemwechsel“, sagte Oldenburg-Schmidt. So würden künftig alle neuen städtischen Gebäude mit Blick auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz ­gebaut werden. So zum Beispiel bei der neuen Halle-Nord und auch bei der Sanierung des Halepaghen-Gymnasiums. Die Stadt sei deshalb Mitglied bei der „Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen“ geworden und werde Verwaltungsmitarbeiter entsprechend schulen.​