Winsen/Harburg. Sowohl im Landkreis als auch im Bezirk Harburg steigen die Zahlen der Corona-Infizierten weiter an. Im Landkreis Harburg bleibt die Zahl der Infizierten zwar weiter unter den Grenzwerten für schärfere Bestimmungen. „Doch die Pandemie weitet sich wieder aus“, sagte Sozialdezernent Reiner Kaminski am Donnerstag dem Abendblatt. Daher bleibe es weiter notwendig, Masken zu tragen, auf die Hygienebestimmungen zu achten und Abstand zu anderen Personen zu halten. Ähnlich sieht es auch im Stadtteil aus. Der liegt mittlerweile mit seinen aktuellen Zahlen in Hamburg an der Spitze.

20 Fälle auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen

Insgesamt stieg die Zahl der Infizierten am Donnerstag innerhalb eines Tages um 20 Personen auf 912. In der festgelegten Frist von sieben Tagen kamen 51 Neuinfizierte dazu, so dass jetzt innerhalb des Zeitraums der Wert von knapp 20 je 100.000 Einwohner erreicht ist. Als kritische Werte gelten 35 beziehungsweise 50 Infizierte in sieben Tagen. Zum Vergleich: Der aktuelle Wert für den Landkreis Lüneburg liegt aktuell bei gut 13 Infizierten.

Die Kreisverwaltung zählt derzeit 67 Menschen, die noch aktiv positiv an Corona leiden und jetzt in Quarantäne sind. „Das gilt auch für ihre 400 Kontaktpersonen“, sagt Kaminski.

Altenheim in Neu Wulmstorf hat die meisten Fälle

Im Heim An den Moorladen in Neu Wulmstorf, das zu Korian Deutschland mit Sitz in München zählt, wurden zuletzt 40 Bewohner und 18 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet, teilte das Unternehmen mit. „Seit September sind sieben Bewohner mit Vorerkrankungen gestorben“, sagte Korian-Sprecherin Tanja Kurz. Fünf der Bewohner befinden sich aktuell im Krankenhaus. Die Betroffenen zeigten keine bis mittelschwere Symptome.

Seit einer Woche für Besucher geschlossen

Die Einrichtung ist seit Freitag, 25. September, für Besucher geschlossen und mit Rücksprache des Gesundheitsamtes unter Quarantäne gestellt. „Seitdem gelten nochmals verschärfte Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die Bewohner erhalten zweimal täglich Temperaturkontrollen“, teilte Korian weiter mit. Das Personal trage die vorgeschriebene Schutzkleidung. Einmal wöchentlich würden alle Bewohner und Mitarbeiter getestet.

Landesweite Regelung in Niedersachsen

Niedersachsen hat jetzt mit einer neuen Verordnung die Möglichkeiten für private Zusammenkünfte und Feiern landesweit einheitlich geregelt. Danach dürfen sich bei privaten Feiern in den eigenen Räumen nicht mehr als 25 Personen treffen. Kann auf den eigenen Hof oder den Garten, also ins Freie, ausgewichen werden, verdoppelt sich die Zahl auf 5o. Werden jedoch die Marken von 35 und 50 Fällen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen für eine Stadt oder einen Landkreis übertroffen, sinkt die Zahl der möglichen Teilnehmer auf 25 oder sogar auf zehn.

Für Feiern in Restaurants und Gaststätten gilt eine ähnliche Regelung. Sind die Corona-Zahlen in der Kommune niedrig, dürfen 100 Menschen zusammenkommen. Wir der Wert von 35 Infizierten übertroffen oder sogar der als kritisch festgelegte Wert von 50 Infizierten, sind dann nur noch 50 beziehungsweise 25 Personen zulässig.

Im Bezirk sind es 41 Infizierte pro 100.000 Einwohner

Monatelang rangierte der Bezirk Harburg im Vergleich zu den anderen sechs Hamburger Bezirken auf den hinteren Rängen, was die Corona-Infektionen angeht. Das ist vorbei: Mit 41 neu Infizierten pro 100.000 Einwohner – in absoluten Zahlen sind es 70 neue Fälle zwischen Fischbek und Fünfhausen – in der Woche vom vom 29. September bis 5. Oktober ist Harburg sogar Spitzenreiter. Hamburg-weit liegt der Schnitt der Infizierten pro 100.000 Einwohner bei 34. Noch in der Woche zuvor hatte Harburg mit insgesamt 46 neuen Infektionen – ein 100.000er-Schnitt von 28,5 – deutlich unter dem Hamburger Durchschnitt, aber immerhin schon auf dem vierten Platz gelegen.

Woran liegt der überproportional schnelle Anstieg südlich der Elbe? Klare Antworten scheint es nicht zu geben. Das Bezirksamt verweist auf die Hamburger Sozialbehörde, in der das Infektionsgeschehen analysiert und eingeordnet wird. Das Gesundheitsamts des Bezirks würde die Infektionen lediglich feststellen und die Infektionsketten nachverfolgen und hätte damit – gerade angesichts steigender Zahlen – genug zu tun.

Viele junge Menschen unter den Infizierten

In der Sozialbehörde hat man die Zahlen der Woche genau zur Kenntnis genommen, kann aber für Harburg keinen „Hotspot“, also kein zentrales Ereignis ausmachen, von dem aus sich die Ansteckungen verbreitet hätten. „Die Infektionen in Harburg folgen dem selben Muster, wie das Infektionsgeschehen in ganz Hamburg“, sagt der Pressesprecher der Behörde, Martin Helfrich. „Die allermeisten Infizierten sind junge Menschen zwischen 20 und 29 Jahren. Äußere Umstände, die häufig mit Infektionen zusammenhängen, sind enge Räume, dicht zusammenstehende Menschen und Alkohol. Alkohol als Substanz wirkt sich nicht auf die Ansteckungsgefahr aus. Aber er lässt die Menschen unvorsichtig werden.“

Besonders die Wochenenden sind gefährlich

Besonders häufig würden sich die jungen Leute an Wochenenden infizieren, so Helfrich. „Wir beobachten in den vergangenen Wochen aber auch ein neues Phänomen: Die nächst älteren Altersgruppen sind jetzt vermehrt betroffen. Wir vermuten, dass Infektionen vom Wochenende am Arbeitsplatz auf Kollegen übergehen.“

Die Altersstruktur der Infizierten könnte die Harburger Zahlen zumindest teilweise erklären: Harburg ist der vom Bevölkerungsalter her zweitjüngste Bezirk Hamburgs. Gerade in den zentralen Stadtteilen des Bezirks ist der Anteil junger Menschen besonders hoch. Besondere Maßnahmen müssen die Harburger nicht befürchten: „Wir betrachten immer die gesamte Stadt“, so Helfrich. In der Harburger Gastronomie hatte es am Wochenende eine Großkontrolle wegen der Corona-Maßnahmen gegeben. Dabei ergaben sich nur wenige und geringfügige Beanstandungen.